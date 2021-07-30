Медведчук знову намагається скасувати арешт: онлайн-трансляція суду

Минулого разу суд не зміг навіть почати розгляд скарги кума Путіна через проблему з матеріалами справи

Медведчук знову у суді. Фото: колаж "Сьогодні"

Київський апеляційний суд Києва розглядає скаргу народного депутата Віктора Медведчука на продовження йому домашнього арешту. Минулого разу суд не зміг навіть взятися за його скаргу, оскільки матеріали справи надійшли занадто пізно і суддя не встигла з ними ознайомитися. Корреспондент "Сьогодні" веде стрім з зали суду.

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10:13 До суду приїхав підозрюваний Віктор Медведчук.

Підозрюваний заходить до суду. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

"Було досить надано доказів (адвокатами) щодо продовження запобіжного заходу у суді першої інстанції для того, щоб повністю спростувати докази, які були зібрані звинуваченням. Сьогодні закінчується п'ятий місяць розслідування – слідство не надало доказів, які б підтверджували мою вину або мого колеги депутата Тараса Козака", – сказав кум Путіна.

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9:25 Біля суду вишикувалися близько сотні поліцейських і нацгвардійців. Також помічені близько півсотні хлопців спортивної зовнішності.

Силовики під судом. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Незважаючи на безхмарне небо, більшість з них прийшли з парасолями. Мабуть для того, щоб захищати Медведчука від влучання в нього різних предметів. Раніше його охорона приходила без парасольок.

Парасолі точно знадобляться у сонячну погоду? Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

Як повідомляли новини "Сьогодні", Печерський районний суд починаючи з 9:30 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їхній підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".