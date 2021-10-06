Витамины не панацея от COVID-19. Врачи предостерегают от самолечения

Чрезмерное количество витаминов не полезно для человеческого организма/Коллаж: Сегодня

Пропить курс витаминов сезонно или просто для поддержания организма. Как часто украинцы самостоятельно делают себе такие назначения? Врачи говорят, трудно представить истинные масштабы самолечения. Особенно угрожающей ситуация стала в пандемию. Потому что концентрированные дозы цинка, витаминов D и С стали едва ли не самой популярной покупкой в аптеке. Порой наблюдался даже дефицит этих препаратов. Но такие ли они полезные и всем ли следует их употреблять — узнавала корреспондентка "Сегодня" Оксана Зинковская.

Наталья Золотарь заболела на прошлой неделе: болело горло, появился кашель. К врачу пришла только сегодня. Говорит, с начала болезни самостоятельно употребляла противовирусный препарат и витамины. Но лучше не стало.

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"Витамины пью, если сама, то это чисто какой-то омега-3 или витамин С. Витамин C принимаю, если уж простуда появилась. Если какие-то более серьезные, то лучше, конечно, чтобы назначил специалист уже по состоянию организма", — рассказала пациентка.

Назначать себе любые витамины врачи не советуют. Говорят, это особенно популярным стало во время пандемии коронавируса.

"Подбирают сами себе дозы или им кто-то посоветовал. В лучшем случае, это им посоветовали в аптеке. Пациенты "налегают", будем так говорить, на витамин D, цинк и витамин C. С цинком я бы рекомендовала быть очень осторожным. То же самое касается витамина D", — говорит семейный врач Елена Евреимова.

В лучшем случае бесконтрольное употребление витаминов не навредит, в худшем — вызовет аллергию вроде высыпаний на коже.

"Чрезмерное количество витамина C тоже может быть не полезным. Может быть раздражение желудка. Поэтому здесь тоже к этому надо подходить взвешенно. Лучше все-таки употреблять натуральные витамины с продуктами. Если нормально питаться, если это сбалансированное питание, то достаточное количество витаминов мы получаем с пищей", — добавила иммунолог Алла Волоха.

А вот настоящую нехватку витаминов в организме может определить лишь врач после обследования. Есть общие симптомы, на которые стоит обратить внимание.

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"Это может быть утомляемость, рассеянность, нарушение сна. Девушки часто приходят, когда замечают, что у них выпадают волосы. Это очень частая жалоба", — отметила врач Елена Евреимова.

Здоровому человеку и сезонно не стоит употреблять синтетических витаминов. К примеру, весной. Потому что, говорят врачи, такая рекомендация появилась во времена дефицита фруктов и овощей зимой. Сейчас его нет.

Недостаток витаминов — какой диагноз?

Если в организме не хватает витамина, возникает авитаминоз. По информации Википедии, авитаминоз — заболевание людей и животных, развивающиеся вследствие длительного недостаточного обеспечения одним (моноавитаминозы) или несколькими (полиавитаминозы) витаминами. Недостаточное обеспечение организма витаминами обуславливается их отсутствием в пище (первичные А.) или нарушением их обмена и усвоения при некоторых заболеваниях (вторичные А.).

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