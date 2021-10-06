Вітаміни не панацея від COVID-19. Лікарі застерігають від самолікування

Надмірна кількість вітамінів не корисна для людського організму/Колаж: Сьогодні

Пропити курс вітамінів сезонно або просто для підтримки організму. Як часто українці самостійно роблять собі такі призначення? Лікарі кажуть, важко уявити справжні масштаби самолікування. Особливо загрозливою ситуація стала у пандемію. Бо концентровані дози цинку, вітамінів D і С стали чи не найпопулярнішою покупкою в аптеці. Часом спостерігався, навіть, дефіцит цих препаратів. Та чи такі вони корисні і чи всім слід їх вживати — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Оксана Зінковська.

Наталя Золотар захворіла минулого тижня: боліло горло, з’явився кашель. До лікарки прийшла лишень сьогодні. Каже, від початку хвороби самостійно вживала противірусний препарат і вітаміни. Та краще не стало.

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"Вітаміни п'ю, якщо сама, то це чисто якийсь омега-3 або вітамін С. Вітамін C приймаю, якщо вже застуда з'явилася. Якщо якісь більш серйозні, то краще, звичайно, щоб призначив фахівець вже за станом організму", — розповіла пацієнтка.

Призначати собі будь-які вітаміни лікарі не радять. Кажуть, це особливо популярним стало у пандемію коронавірусу.

"Підбирають самі собі дози або їм хтось порадив. У кращому випадку, це їм порадили в аптеці. Пацієнти "налягають", будемо так говорити, на вітамін D, цинк і вітамін C. З цинком я б рекомендувала бути дуже обережним. Те ж саме стосується вітаміну D", — каже сімейна лікарка Олена Євреімова.

У кращому разі безконтрольне вживання вітамінів не нашкодить, у гіршому — спричинить алергію на кшталт висипів на шкірі.

"Надмірна кількість вітаміну C теж може бути не корисною. Може бути подразнення шлунку. Тому тут теж до цього треба підходити зважено. Краще все-таки вживати натуральні вітаміни з продуктами. Якщо нормально харчуватися, якщо це збалансоване харчування, то достатню кількість вітамінів ми отримуємо з їжею", — додала імунологиня Алла Волоха.

А от справжню нестачу вітамінів в організмі може визначити лише лікар після обстеження. Є загальні симптоми, на які варто звернути увагу.

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"Це може бути стомлюваність, неуважність, порушення сну. Дівчата часто приходять, коли помічають, що у них випадає волосся. Це дуже часта скарга", — зазначила лікарка Олена Євреімова.

Здоровій людині і сезонно не варто вживати синтетичних вітамінів. Приміром, навесні. Бо, кажуть лікарі, така рекомендація з’явилася за часів дефіциту фруктів та овочів взимку. Зараз його немає.

Нестача вітамінів — який діагноз?

Якщо в організмі не вистачає вітаміну, виникає авітаміноз. За інформацією Вікіпедії, авітаміноз — захворювання людей і тварин, що розвиваються внаслідок тривалого недостатнього забезпечення одним (моноавітамінози) або кількома (поліавітамінози) вітамінами. Недостатнє забезпечення організму вітамінами зумовлюється їх відсутністю в їжі (первинні А.) або порушенням їх обміну і засвоєння при деяких захворюваннях (вторинні А.).

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