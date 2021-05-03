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Визит Зеленского в Польшу и встреча G7 – анонсы СЕГОДНЯ

3 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 3 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Украине 3 мая в этом году выходной день, но в мире продолжаются встречи и мероприятия. В частности, в понедельник у украинского президента запланированы переговоры в Польше, а представители стран "Большой семерки" соберутся в Лондоне.

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Кстати, в Украине 3 мая немного распогодится – дождя не будет, но синоптики огорчили существенным похолоданием.

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