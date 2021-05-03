Визит Зеленского в Польшу и встреча G7 – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 3 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Украине 3 мая в этом году выходной день, но в мире продолжаются встречи и мероприятия. В частности, в понедельник у украинского президента запланированы переговоры в Польше, а представители стран "Большой семерки" соберутся в Лондоне.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу , где примет участие в мероприятиях по случаю 230-летия польской Конституции и проведет переговоры с польским коллегой.

, где примет участие в мероприятиях по случаю 230-летия польской Конституции и проведет переговоры с польским коллегой. 11:00 – открытие выставки современного белорусского искусства "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив" в "Мыстецьком Арсенале".

За рубежом

Великобритания

3-5 мая пройдет встреча глав МИД стран G7, в рамках которой госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги и Южной Кореи Юн Бен Се проведут переговоры по КНДР. Также Блинкен встретится с британским премьером Борисом Джонсоном и главой МИД Домиником Раабом.

Армения

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В парламенте пройдет голосование по кандидатуре премьер-министра Республики Армения.

Виртуально

3-5 мая в онлайн-формате пройдет ежегодное заседание совета управляющих Азиатского банка развития.

Кстати, в Украине 3 мая немного распогодится – дождя не будет, но синоптики огорчили существенным похолоданием.