Визит Зеленского в США и Разумков на Донбассе – анонсы СЕГОДНЯ

Встречу Зеленского с Байденом отложили, а Разумков летит в зону ООС / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 30 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Начало визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

10:00 – акция Нацкорпуса у здания Печерского управления полиции в Киеве. В этот день запланирован допрос ветеранов в Печерском райотделе (ул. Московская, 30)

– акция Нацкорпуса у здания Печерского управления полиции в Киеве. В этот день запланирован допрос ветеранов в Печерском райотделе (ул. Московская, 30) 13:00 – заседание Совета по государственной поддержке кинематографии (ул. Лаврская, 10). Заседание пройдет в онлайн-режиме.

– заседание Совета по государственной поддержке кинематографии (ул. Лаврская, 10). Заседание пройдет в онлайн-режиме. 14:30 – дискуссия к Международному дню жертв насильственных исчезновений с участием уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой (Киевский городской дворец ветеранов, ул. Бастионная, 11).

– дискуссия к Международному дню жертв насильственных исчезновений с участием уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой (Киевский городской дворец ветеранов, ул. Бастионная, 11). 17:00 – презентация книги "Светлый путь": история одного концлагеря" Станислава Асеева (Киевский городской дворец ветеранов, ул. Бастионная, 11).

– презентация книги "Светлый путь": история одного концлагеря" Станислава Асеева (Киевский городской дворец ветеранов, ул. Бастионная, 11). 16:00 – пресс-брифинг на тему: "Презентация проекта по чествованию памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2).

– пресс-брифинг на тему: "Презентация проекта по чествованию памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2). 17:30 – открытие совместного украинского-литовского проекта "Сквозь века: приобретенная родина" в рамках Года истории и культуры литовских татар 2021. Встреча с представителями СМИ пройдет во дворе Музея книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9).

Донбасс

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетит район проведения Операции объединенных сил.

Днепр

14:00 – торжественное открытие выставки-экспозиции в рамках проекта "Стіна НАДІЇ" ко Всемирному дню пропавших без вести в помещении Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко (ул. Воскресенская, 5).

Одесса

11:00 – открытие Х юбилейной "Комедиады" (30 августа – 2 сентября). Вход свободный по предварительной записи/аккредитации: pr.comediada@gmail.com.

За рубежом