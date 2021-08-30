Візит Зеленського в США і Разумков на Донбасі – анонси СЬОГОДНІ

Зустрія Зеленського з Байденом відклади, а Разумков летить у зону ООС / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 30 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Початок візиту президента України Володимира Зеленського у США.

10:00 – акція Нацкорпусу біля будівлі Печерського управління поліції в Києві. У цей день запланований допит ветеранів у Печерському райвідділі (вул. Московська, 30)

– акція Нацкорпусу біля будівлі Печерського управління поліції в Києві. У цей день запланований допит ветеранів у Печерському райвідділі (вул. Московська, 30) 13:00 – засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії (вул. Лаврська, 10). Засідання пройде в онлайн-режимі.

– засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії (вул. Лаврська, 10). Засідання пройде в онлайн-режимі. 14:30 – дискусія до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень з участю уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової (Київський міський палац ветеранів, вул. Бастіонна, 11).

– дискусія до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень з участю уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової (Київський міський палац ветеранів, вул. Бастіонна, 11). 17:00 – презентація книги "Світлий шлях": історія одного концтабору" Станіслава Асєєва (Київський міський палац ветеранів, вул. Бастіонна, 11).

– презентація книги "Світлий шлях": історія одного концтабору" Станіслава Асєєва (Київський міський палац ветеранів, вул. Бастіонна, 11). 16:00 – прес-брифінг на тему: "Презентація проєкту зі вшанування пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).

– прес-брифінг на тему: "Презентація проєкту зі вшанування пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2). 17:30 – відкриття спільного українсько-литовського проекту "Крізь століття: здобута батьківщина" у рамках Року історії та культури литовських татар 2021. Зустріч з представниками ЗМІ відбудеться на подвір’ї Музею книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9).

Донбас

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідає район проведення Операції об'єднаних сил.

Дніпро

14:00 – урочисте відкриття виставки-експозиції у рамках проєкту "Стіна надії" до Всесвітнього дня зниклих без вісти у приміщенні Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка (вул. Воскресенська, 5).

Одеса

11:00 – відкриття Х ювілейної "Комедіади" (30 серпня – 2 вересня). Вхід вільний за попереднім записом/акредитацією: pr.comediada@gmail.com.

За кордоном