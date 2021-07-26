Включаем кондиционеры – в Украину возвращается жара: синоптик дала "горячий" прогноз

Наталия Диденко рассказала, кому во вторник не повезет с погодой – в некоторых областях ожидаются грозовые дожди

В Украину снова возвращается жара – завтра столбики термометров покажут больше 30 градусов, а освежающие дожди будут только на западе страны.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"В Украину возвращается жара. 27 июля, во вторник, максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса. Сильных 37-39 не видно, однако 30-33 также попекут людей, траву и деревья", – написала она.

Дожди и грозы ожидаются завтра во всех западных областях, а также зацепят Винницкую и Житомирскую области

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В остальных регионах Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве ожидается около 30 градусов, дождь – маловероятен.

"В течение недели жаркими обещают быть юг и восток Украины, а также Днепр с районами. Свежее воздух будет в западных областях", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни. Также в Укргидрометцентре объяснили, почему в последнее время взбунтовалась стихия и затопила улицы нескольких городов.

А на днях в Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде. Трагедия произошла в центре города. Также подтопило несколько десятков домов.