Власти Сумской области подарили гражданам один военный час

У жителей области появилось больше времени для передвижения по улице / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Власти Сумской области изменили сроки комендантского часа, который был введен сразу после вторжения войск России на территорию Украины 24 февраля.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий на своем телеграм-канале.

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"Да, изменился комендантский час в Сумской области. Уже сегодня, да, с 18 мая. С десяти вечера теперь, а не с девяти. А утром нет, так и осталось до 5 часов", – сообщил Живицкий.

Таким образом с 18 мая гражданам необходимо находиться дома с 22:00 до 05:00.

Напомним, что во время комендантского часа гражданским лицам запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их имеют работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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