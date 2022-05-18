Влада Сумської області подарувала громадянам одну військову годину

У мешканців області з'явилося більше часу для пересування вулицею / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Влада Сумської області змінила терміни комендантської години, яку було введено відразу після вторгнення військ Росії на територію України 24 лютого.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький на своєму телеграм-каналі.

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"Так, змінилася комендантська година на Сумщині. Вже сьогодні, так, із 18 травня. З десятої вечора тепер, а не з дев'ятої. А вранці немає, так і лишилося до 5 годин ", – повідомив Живицький.

Таким чином, з 18 травня громадянам необхідно перебувати вдома з 22:00 до 05:00.

Нагадаємо, що під час комендантської години цивільним особам заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. Їх мають працівники підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області. Також необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу.

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