"Вместо цветов тебя ждут пули": в Киеве с новыми билбордами готовы встречать россиян (фото)

Фото: "Сегодня"

В Киеве появились новые билборды с направлением, куда идти российским войскам. В частности, с такими надписями: "Русский солдат, иди на х*й", "Вспомни семью", "Путин проиграл. Весь мир с Украиной" и "Вместо цветов тебя ждут пули".

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Ситуация в Украине 28 февраля