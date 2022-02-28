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"Замість квітів на тебе чекають кулі": у Києві з новими білбордами готові зустрічати росіян (фото)

Марія Дмитренко
28 лютого, 13:19
Вам тут не раді, росіяни!

Фото: "Сьогодні"

У Києві з'явилися нові білборди із напрямком, куди йти російським військам. Зокрема, з такими написами: "Російський солдат, йди на х**й", "Згадай сім'ю", "Путін програв. Весь світ з Україною" та "Замість квітів на тебе чекають кулі".

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Ситуація в Україні 28 лютого

  • П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Водночас президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

  • У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.