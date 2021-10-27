Вне закона. ТОП-5 резонансных ДТП с мажорами в Украине

Мажоры в Украине могут избежать наказания за ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером в Харькове 16-летний мажор на Infiniti устроил смертельное ДТП. Он пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с Chevrolet. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Сайт "Сегодня" вспоминает, какие еще резонансные ДТП устраивали мажоры, и получили ли они наказания.

Реклама

Елена Зайцева

Елена Зайцева, сбившая насмерть шесть человек. Фото: соцсети

18 октября 2017 года в Харькове приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева устроила ДТП с шестью погибшими. На своем Lexus мажорка врезалась в Volkswagen, в результате чего ее отбросило на тротуар: пять человек погибли на месте, а шестая жертва аварии скончалась после недельной комы.

Реклама

Экспертиза показала в крови Зайцевой опиаты. Ее арестовали. Позже задержали и водителя Volkswagen Геннадия Дронова. Обоих в результате признали виновными в ДТП и приговорили к 10 годам тюрьмы. Это едва ли не единственный случай в Украине, когда мажоры получали реальный срок.

Сергей Калиновский

Дело Сергея Калиновского рассматривают до сих пор. Фото: depo.ua

Реклама

Пасынок бизнесмена Дмитрия Фирташа устроил смертельное ДТП в Киеве на спортивном BMW. Авария произошла 30 мая 2007 на бульваре Шевченко в Киеве.

Калиновский не справился с управлением и на большой скорости врезался в припаркованные у правой обочины "Жигули". В результате аварии погибли два человека – военный, находившийся в припаркованном автомобиле, и девушка, сидевшая рядом с самим Калиновским.

Затем мажора поместили в больницу, но он оттуда скрылся, после чего его объявили в международный розыск. Парень впоследствии вернулся в Киев, развлекался в столице и выкладывал видео в соцсети. Его задержали спустя 8 лет после ДТП – в 2015-м. Он пьяным ехал на Porsche Cayenne и выдавал себя за другого человека.

Дело 14-летней давности рассматривают до сих пор. Калиновский находится по решению суда под домашним ночным арестом.

Тигран Энгибарян

Тигран Энгибарян в зале суда. Фото: Харьков LIVE

В Харькове 16 января 2018 года ДТП на Салтовском шоссе спровоцировал 18-летний Тигран Энгибарян. Он выехал на встречную полосу на светофоре и сбил студента Владимира Виношкина, после чего скрылся с места ДТП. На видео видно, мажор сбил парня на такой скорости, что тело погибшего сделало два оборота в воздухе.

Позже автомобиль Энгибаряна обнаружили неподалеку от места аварии. На суде он признал вину, его родители компенсировали родителям погибшего студента моральный ущерб, а сам процесс был закрыт для СМИ.

Первоначально Московский районный суд приговорил Енгибаряна к 3 годам лишения свободы. Но впоследствии Апелляционный суд изменил это решение на три года условно – Энгибаряна отпустили прямо в зале суда. Причиной смены приговора стало то, что родители сбитого парня получили большую компенсацию в 80 тысяч долларов и отказались от каких-либо претензий.

Кирилл Островский

Кирилла Островского задержала полиция. Фото: из открытых источников

В Киеве вечером 24 июля 2018 года 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet – на автомобиле Hummer поехал на красный свет на высокой скорости, сбил девочку на пешеходном переходе и протянул ее еще около 50 метров. Все это происходило на глазах матери девочки. От столкновения ребенок получил множественные переломы, травмы оказались несовместимы с жизнью. Она скончалась в карете скорой помощи.

Мажор пытался скрыться с места аварии. Но он был задержан недалеко от места аварии. Сначала его арестовали. Но в начале октября этого года Островский вышел на свободу, ведь суд не продлил ему меру пресечения. Однако впоследствии ему все же продлили арест до 9 декабря.

Станислав Толстошеев

Станислав Толстошеев был признан невменяемым. Фото из соцсетей

Авария произошла в Киеве 9 января 2016 возле станции метро Левобережная. Автомобиль Mercedes, за рулем которого был сын известного бизнесмена 21-летний Станислав Толстошеев, вылетел на пешеходную зону, сбил троих пешеходов и убил бабушку, которая торговала на тротуаре.

Впоследствии экспертизы установили, что Толстошеев якобы не контролировал себя из-за приступа эпилепсии. Толстошеева признали невменяемым. Дело получило большой резонанс, ведь есть опасения, что его просто "замяли" .

Раньше мы писали: