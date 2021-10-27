Поза законом. ТОП-5 резонансних ДТП з мажорами в Україні

Мажори в Україні можуть уникнути покарання за ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

Учора ввечері в Харкові 16-річний мажор на Infiniti влаштував смертельну ДТП. Він намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Сайт "Сьогодні" згадує, які ще резонансні ДТП влаштовували мажори, і чи отримали вони покарання.

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Олена Зайцева

Олена Зайцева, яка збила насмерть шістьох людей. Фото: соцмережі

18 жовтня 2017 року в Харкові прийомна дочка харківського бізнесмена Василя Зайцева влаштувала ДТП із шістьма загиблими. На своєму Lexus мажорка врізалась у Volkswagen, в результаті чого її відкинуло на тротуар: п’ять людей загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.

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Експертиза показала в крові Зайцевої опіати. Її арештували. Пізніше затримали і водія Volkswagen Геннадія Дронова. Обох в результаті визнали винними в ДТП та засудили до 10 років тюрьми. Це чи не єдиний випадок в Україні, коли мажори отримували реальний термін.

Сергій Калиновський

Справу Сергія Калиновського розглядають і досі. Фото: depo.ua

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Пасинок бізнесмена Дмитра Фірташа влаштував смертельну ДТП в Києві на спортивному BMW. Аварія сталася 30 травня 2007 року на бульварі Шевченка у Києві.

Калиновський не впорався з керуванням та на великій швидкості врізався у припарковані біля правого узбіччя "Жигулі". В результаті аварії загинули дві людини – військовий, який перебував у припаркованому авто, і дівчина, яка сиділа поруч із самим Калиновським

Потім мажора помістили в лікарню, але він звідти втік, після чого його оголосили у міжнародний розшук. Хлопець згодом повернувся в Київ, розважався в столиці та викладав відео у соцмережі, Його затримали аж через 8 років після ДТП – у 2015-му. Він п'яним їхав на Porsche Cayenne і видавав себе за іншу особу.

Справу 14-річної давності розглядають і досі. Калиновський перебуває за рішенням суду під домашнім нічним арештом.

Тігран Енгібарян

Тігран Енгібарян в залі суду. Фото: Харьков LIVE

В Харкові 16 січня 2018 року ДТП на Салтівському шосе спровокував 18-річний Тігран Енгібарян. Він виїхав на зустрічну смугу на світлофорі та збив студента Володимира Виношкіна, після чого втік з місця ДТП. На відео видно, мажор збив хлопця на такій швидкості, що тіло загиблого зробило два оберти в повітрі.

Пізніше автомобіль Енгібаряна знайшли неподалік місця аварії. На суді він визнав провину, його батьки компенсували батькам загиблого студента моральні збитки, а сам процес зробили закритим для ЗМІ.

Спочатку Московський районний суд засудив Єнгібаряна до 3 років позбавлення волі. Але згодом Апеляційний суд змінив це рішення на три роки умовно – Енгібаряна відпустили просто в залі суду. Причиною зміни вироку стало те, що батьки збитого хлопця отримали велику компенсацію 80 тисяч доларів і відмовилися від будь-яких претензій.

Кирило Островський

Кирила Островського затримала поліція. Фото: з відкритих джерел

У Києві увечері 24 липня 2018 року 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet – на автомобілі Hummer поїхав на червоне світло на високій швидкості, збив дівчинку на пішохідному переході і протягнув її ще близько 50 метрів. Все це відбувалося на очах матері дівчинки. Від зіткнення дитина отримала множинні переломи, травми виявилися несумісні з життям. Вона померла в кареті швидкої допомоги.

Мажор намагався втекти з місця аварії. Але його затримали недалеко від місця аварії. Спочатку його арештували. Але на початку жовтня цього року Островський вийшов на волю, адже суд не продовжив йому запобіжний захід. Однак згодом йому все ж продовжили арешт до 9 грудня.

Станіслав Толстошеєв

Станіслава Толстошеєва визнали неосудним. Фото з соцмереж

Аварія сталася в Києві 9 січня 2016 року поблизу станції метро Лівобережна. Автомобіль Mercedes, за кермом якого був син відомого бізнесмена 21-річний Станіслав Толстошеєв, вилетів на пішохідну зону, збив трьох пішоходів і вбив бабусю, яка торгувала на тротуарі.

Згодом експертизи встановили, що Толстошеєв нібито не контролював себе через напад епілепсії. Толстошеєва визнали неосудним Справа набула великого резонансу, адже є побоювання, що її просто "зам'яли".

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