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Военнообязанные могут выехать из Украины: список условий

Наталья Магдык
27 мая, 17:59
Разрешение касается только определенных групп лиц

Не все украинцы могут выехать из страны / Фото: Коллаж: Сегодня

Госпогранслужба обновила правила выезда военнообязанным мужчинам за пределы Украины. Правила опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В чем изменения

  • Выезжать из Украины допускается во время военного положения водителям, которые перевозят грузы для нужд ВСУ, других военных формирований, а также населения Украины. Разрешено пересечение границы до 30 дней при наличии соответствующих решений Мининфраструктуры или военных администраций.
  • Разрешен выезд работников предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают бесперебойную работу железной дороги сроком не более 6 месяцев.

В тоже время, Госпогранслужба имеет право отменять разрешение на выезд в случае ряда нарушений со стороны водителя.

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Выезжать можно

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины:

  • у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
  • те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
  • на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;
  • близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.