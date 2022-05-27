Военнообязанные могут выехать из Украины: список условий

Не все украинцы могут выехать из страны / Фото: Коллаж: Сегодня

Госпогранслужба обновила правила выезда военнообязанным мужчинам за пределы Украины. Правила опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В чем изменения

Выезжать из Украины допускается во время военного положения водителям, которые перевозят грузы для нужд ВСУ, других военных формирований, а также населения Украины. Разрешено пересечение границы до 30 дней при наличии соответствующих решений Мининфраструктуры или военных администраций.

Разрешен выезд работников предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают бесперебойную работу железной дороги сроком не более 6 месяцев.

В тоже время, Госпогранслужба имеет право отменять разрешение на выезд в случае ряда нарушений со стороны водителя.

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Выезжать можно

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины: