Військовозобов'язані можуть виїхати з України: список умов

Не всі українці можуть виїхати із країни / Фото: Колаж: Сьогодні
Держприкордонслужба оновила правила виїзду українців за межі країни, які військовозобов'язані . Правила опубліковані у Telegram-каналі відомства.
У чому зміни
- Виїжджати з України допускається під час воєнного стану водіями, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України. Дозволено перетин кордону до 30 днів за наявності відповідних рішень Мінінфраструктури або військових адміністрацій.
- дозволено виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують безперебійну роботу залізниці терміном трохи більше 6 місяців.
Водночас, Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень водія.
Виїжджати можна
Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни мають чоловіки:
- які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- ті, хто має висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
- на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
- у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи, до досягнення нею 23 років;
- усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;
- хто доглядає нужденних у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;
- близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.