Військовозобов'язані можуть виїхати з України: список умов

Не всі українці можуть виїхати із країни / Фото: Колаж: Сьогодні

Держприкордонслужба оновила правила виїзду українців за межі країни, які військовозобов'язані . Правила опубліковані у Telegram-каналі відомства.

У чому зміни

Виїжджати з України допускається під час воєнного стану водіями, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України. Дозволено перетин кордону до 30 днів за наявності відповідних рішень Мінінфраструктури або військових адміністрацій.

дозволено виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують безперебійну роботу залізниці терміном трохи більше 6 місяців.

Водночас, Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень водія.

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Виїжджати можна

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни мають чоловіки: