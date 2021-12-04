Военные Чехии будут охранять границу Польши от "мигрантов Лукашенко", а ЕС поможет Украине оградиться от Беларуси и России – главные новости за ночь

Чехия также направит в Польшу инженеров, а переговоры по проекту "Стена"оказались успешными. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Обстрелы боевиков: два села на Донбассе остались без света

В пятницу, 3 декабря, боевики обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовка и село Малиновое в Луганской области. Боевики обстреляли грузопассажирскую станцию Кондрашовка и село Малиновое. В результате повреждены воздушные линии электропередач.

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Повреждения энергетики будут восстанавливать 4 декабря. Коллаж "Сегодня"

В Хмельницкой области подростки организовали порнобизнес

В Нетешине Хмельницкой области 17-летний парень, его друг и девушка организовали порнобизнес. По данным следствия, 17-летний парень снимал порнографические видео с участием своей несовершеннолетней девушки. Его знакомый, тоже несовершеннолетний, в Telegram подыскивал клиентов и они продавали эти видео.

Триває слідство. Колаж "Сьогодні"

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Военные Чехии будут охранять границу Польши от "мигрантов Лукашенко"

Чешские военнослужащие будут охранять границу Польши с Беларусью на фоне миграционного кризиса. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, наиболее вероятно, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопрос контингента.

Чехия также направит в Польшу инженеров. Коллаж "Сегодня"

ЕС поможет Украине оградиться от Беларуси и России – о чем договорились

Европейский Союз поможет Украине обустроить границы с Беларусью и Россией, на что нам необходимо 17 миллиардов гривен. О предоставлении 1,4 млн евро Киеву на этот проект договорились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине, Посол ЕС Матти Маасикас.

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