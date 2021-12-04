Військові Чехії охоронятимуть кордон Польщі від "мігрантів Лукашенка", а ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – головні новини за ніч

Чехія також направить до Польщі інженерів, а переговори щодо проекту "Стіна" виявилися успішними. Колаж "Сьогодні"
Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.
Обстріли бойовиків: два села на Донбасі залишилися без світла
У п'ятницю, 3 грудня, бойовики обстріляли залізничну станцію Кондрашівка та село Малинове у Луганській області . Бойовики обстріляли вантажопасажирську станцію Кондрашівка та село Малинове. В результаті пошкоджено повітряні лінії електропередач.
На Хмельниччині підлітки організували порнобізнес
У Нетішині Хмельницької області 17-річний хлопець, його друг та дівчина організували порнобізнес . За даними слідства, 17-річний хлопець знімав порнографічне відео за участю своєї неповнолітньої дівчини. Його знайомий, теж неповнолітній, у Telegram підшукував клієнтів, і вони продавали ці відео.
Військові Чехії охоронятимуть кордон Польщі від "мігрантів Лукашенка"
Чеські військовослужбовці охоронятимуть кордон Польщі з Білоруссю на тлі міграційної кризи . За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.
ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – про що домовилися
Європейський Союз допоможе Україні облаштувати кордони з Білоруссю та Росією, на що нам потрібно 17 мільярдів гривень. Про надання 1,4 млн. євро Києву на цей проєкт домовилися міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні , Посол ЄС Матті Маасікас.