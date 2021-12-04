Військові Чехії охоронятимуть кордон Польщі від "мігрантів Лукашенка", а ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – головні новини за ніч

Чехія також направить до Польщі інженерів, а переговори щодо проекту "Стіна" виявилися успішними. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Обстріли бойовиків: два села на Донбасі залишилися без світла

У п'ятницю, 3 грудня, бойовики обстріляли залізничну станцію Кондрашівка та село Малинове у Луганській області . Бойовики обстріляли вантажопасажирську станцію Кондрашівка та село Малинове. В результаті пошкоджено повітряні лінії електропередач.

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Пошкодження енергетики відновлюватимуть 4 грудня. Колаж "Сьогодні"

На Хмельниччині підлітки організували порнобізнес

У Нетішині Хмельницької області 17-річний хлопець, його друг та дівчина організували порнобізнес . За даними слідства, 17-річний хлопець знімав порнографічне відео за участю своєї неповнолітньої дівчини. Його знайомий, теж неповнолітній, у Telegram підшукував клієнтів, і вони продавали ці відео.

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Військові Чехії охоронятимуть кордон Польщі від "мігрантів Лукашенка"

Чеські військовослужбовці охоронятимуть кордон Польщі з Білоруссю на тлі міграційної кризи . За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.

Чехія також направить до Польщі інженерів. Колаж "Сьогодні"

ЄС допоможе Україні захиститися від Білорусі та Росії – про що домовилися

Європейський Союз допоможе Україні облаштувати кордони з Білоруссю та Росією, на що нам потрібно 17 мільярдів гривень. Про надання 1,4 млн. євро Києву на цей проєкт домовилися міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні , Посол ЄС Матті Маасікас.

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