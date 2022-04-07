Военные РФ разбомбили ж/д вокзал в Николаеве – мэр

В Николаеве обстреляли вокзал / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Во время прямого эфира в соцсетях у главы города спросили, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал. На это Сенкевич ответил: "Не работает, потому что разбомбили его".
Ситуация в Николаеве
- В результате вчерашнего обстрела Николаева российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
- Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 35 человек. Из-под завалов спасатели достали тела 33 погибших, и два человека скончались в больнице.