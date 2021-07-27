Ущерб на 40 тысяч долларов. Военный прокурор нажился на вещдоках

Суд отправил в тюрьму военного прокурора, кравшего вещдоки. Его поймали еще в 2016 году

Суд признал виновным бывшего прокурора военной прокуратуры Дарницкого гарнизона, который завладел чужим имуществом. Вор в погонах был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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В Дарницком районном суде города Киева прокуроры полностью доказали вину бывшего коллеги.

Выяснилось, что с апреля по октябрь 2015 года военный прокурор занимался расследованием дела командира одной из воинских частей. В этом деле в качестве вещественных доказательств были 38 800 долларов и 60 500 грн. Они были изъяты у командира во время обыска, но потом пропали – прокурор распорядился ими по своему усмотрению.

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Бывший прокурор получил приговор в виде 7 лет тюрьмы. Также в течение трех лет ему запрещается занимать должности, связанные с выполнением своих прямых служебных обязанностей. Все имущество осужденного будет конфисковано.

Интересно, что статья обвинения (ч. 5 ст. 191 УК Украины) предусматривала срок лишения свободы от 7 до 12 лет. Таким образом прокурор получил самое легкое наказание.

Напомним, что в суд Главная военная прокуратура направила обвинительный акт в отношении бывшего своего коллеги еще в апреле 2016 года.

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А во Львове на взятке задержали сотрудника военной академии, который также наладил схему продажи на подпольных АЗС краденого у учебного заведения бензина.