Українська
$ 27,29
32,24
  1. Последние новости Украины

Ирина Венедиктова: работа по самоочищению системы продолжается – под Запорожьем прокурор попался на крупной взятке

16 июля 2021 19:59

Богдан Приходько Богдан Приходько

Решается вопрос о сообщении сотруднику прокуратуры о подозрении

Прокурор вымогал деньги у предпринимателя. Фото: коллаж "Сегодня"

Прокурор вымогал деньги у предпринимателя. Фото: коллаж "Сегодня"

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора задержали на взятке прокурора отдела одной из окружных прокуратур Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 16 июля.

Реклама

По данным следствия, прокурор вымогал у частного предпринимателя, занимавшегося строительством жилья, 25 тысяч долларов за несоздание препятствий в его работе, а также закрытие уголовного производства по факту самоуправства.

Во время получения взятки прокурор был задержан "на горячем". Сейчас решается вопрос о сообщении сотруднику прокуратуры о подозрении и избрании меры пресечения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что за время ее пребывания в должности уже разоблачены и привлечены к ответственности около 30 прокуроров и работа по очистке рядов продолжается.

"Кропотливая работа по самоочищению системы – это перманентный процесс, без которого невозможно доверие к прокуратуре и ее эффективность. Каждое такое разоблачение – сигнал для всех прокуроров и правоохранителей, что те, кто "продает" дела, обязательно сами станут фигурантами уголовных производств. Коррупции у нас не место и мы не покрываем своих. Генинспекция Офиса Генерального прокурора обнаруживает и привлекает к ответственности тех, кто вместо защищать закон, его дерзко нарушает", – отметила Ирина Венедиктова.

Реклама

Прокурор был задержан "на горячем"

Прокурор был задержан "на горячем" / Фото: Офис генпрокурора

В тренде
Помощника нардепа задержали на взятке: кого и зачем он пытался подкупить
Помощника депутата поймали на горячем. Коллаж "Сегодня"

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Хмельницкой области Служба безопасности Украины разоблачила начальника одного из отделов Министерства обороны в системной коррупции.

Реклама

А в Киеве на взятке задержали следователя одного из райотделов Нацполиции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
Борьба с
Борьба с "тенью" в разгаре: к кому придут с проверками в ближайшее времяБизнес
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят –
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят – "варит кашу"Украина
Аваков пойдет в мэры Харькова? В
Аваков пойдет в мэры Харькова? В "Слуге народа" готовы поддержать экс-министраУкраина
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУ
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять