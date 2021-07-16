Ірина Венедіктова: робота з самоочищення системи триває – під Запоріжжям прокурор попався на великому хабарі

Прокурор вимагав гроші у підприємця. Фото: колаж "Сьогодні"

Прокурори Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора затримали на хабарі прокурора відділу однієї з окружних прокуратур Запорізької області. Про це повідомила пресслужба ОФісу генпрокурора в п'ятницю, 16 липня.

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За даними слідства, прокурор вимагав у приватного підприємця, який займався будівництвом житла, 25 тисяч доларів за нестворення перешкод у його роботі, а також закриття кримінального провадження за фактом самоправства.

Під час отримання хабаря прокурора було затримано на гарячому. Зараз вирішується питання щодо повідомлення співробітнику прокуратури про підозру і обрання запобіжного заходу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за час її перебування на посаді вже викрито і притягнуто до відповідальності близько 30 прокурорів, і робота з очищення рядів триває.

"Кропітка робота із самоочищення системи – це перманентний процес, без якого неможливо отримати довіру до прокуратури і її ефективність. Кожне таке викриття – сигнал для всіх прокурорів і правоохоронців, що ті, хто "продає" справи, обов'язково самі стануть фігурантами кримінальних проваджень. Корупції у нас не місце і ми не покриваємо своїх. Генінспекція Офісу генерального прокурора виявляє і притягує до відповідальності тих, хто замість захищати закон, його зухвало порушує", – зазначила Ірина Венедіктова.

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Прокурора було затримано на гарячому / Фото: Офис генпрокурора В тренді "До трьох є питання": Разумков натякнув на звільнення у Кабміні

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в місті Мелітополі, за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Хмельницькій області Служба безпеки України викрила начальника одного з відділів Міністерства оборони в системній корупції.

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А в Києві на хабарі затримали слідчого одного з райвідділів Нацполіціі.