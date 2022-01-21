Волна "минирований" в школах. Как реагирует руководство заведений и наказаны ли "минеры"

В школах страны снова искали взрывчатку

Сотни школ, детские сады и торговые центры в разных уголках Украины сегодня опять "минировали". Взрывотехники едва успевают на все выезды, а родители вынуждены срываться с работы и ехать за детьми посреди дня.

Как Украина приходит в себя после массового "минирования" и как остановить злоумышленников, расскажет корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

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"Взрывчатка" в школах Киева

Сегодня уроки во одной из школ на столичной Оболони отменили – поступила информация о заминировании.

"Как только сообщили, что такое произошло, мы сразу собрали детей со всеми вещами и попросили родителей, чтобы они их быстро забрали", – рассказывает учительница Юлия Водяницкая.

Если эту школу на Оболони "минировали" впервые, то учебное заведение в центре Киева – во второй раз. Информация о заминировании этой школы, как и сотен других, поступила около 11:00. Детей быстро эвакуировали и доставили на находящийся рядом стадион "Олимпийский".

Родители вынуждены были отпрашиваться со своих работ и ехать сюда.

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"Это бред какой-то. Мы живем рядом, это хорошо, я могу сразу быстро прийти забрать ребенка, а у кого родители живут далеко или не работают, или уехали... Зима на улице", – говорит мама одной из учениц Елена.

"Минирования" в Броварах

Массовые предупреждения о "минировании" были и в Броварах.

"Нам сообщили из управления образования о том, что школы заминированы. Мы дали команду на выход детей. Через 10 минут школа была эвакуирована", – сказала директор школы Надежда Болила.

Всего в Броварах "заминировали" 10 школ и 23 детских сада.

Эвакуация детей в школах Львова

Во Львове злоумышленники сообщили о взрывчатке во всех школах города.

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"Нам удалось буквально через несколько минут вывести всех детей на двор. Погода плохая, холодная, морозная. Мы отправили детей в ближайшую церковь, которая есть возле нас", – говорит и.о. директора Львовского лицея №8 Михаил Ерстенюк.

Взрывотехники едва успевали на все вызовы. И это, кстати, станет государству в большую копейку, ведь каждый выезд саперной команды стоит в среднем 10 тыс. грн.

В Кривом Роге поймали "минера"

Сегодня, 21 января, Служба безопасности Украины задержала одного из "минеров" в Кривом Роге.

Его объектом стал местный колледж. В СБУ заявили, что злоумышленники по всей стране действуют по указанию Москвы.

Есть закрытые Telegram-чаты, которыми управляют спецслужбы РФ.

В настоящее время такие чаты используются страной-агрессором как один из инструментов искусственного распространения паники в Украине.

За неполный месяц уже поступило около трехсот сообщений о взрывчатке. И эта цифра поражает. К примеру, за весь прошлый год было 1 100 "минирований".

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