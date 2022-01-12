Волна минирований в Украине: кому это нужно и зачем – ответ психолога

На месте работали кинологи и взрывотехники / Коллаж "Сегодня"

Сегодняшняя и вчерашняя волны минирований школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах Украины имеют признаки хорошо спланированной акции. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила авторитетный психолог, кандидат психологических наук Ольга Плетка.

Реклама

Кому это выгодно?

Эксперт проанализировала характер минирований и пояснила, кому это может быть очень выгодно.

"Отвечу на этот вопрос с социальной и психологической точек зрения. Например, если предположить, что это сделали ученики, то в таком случае можно говорить о некой акции мести. Еще недавно они были на каникулах, а сейчас а к ним предъявляют требования учиться. Не исключено, что кто-то захотел "выпендриться". Например, кто-то хочет, чтобы его считали героем, который может остановить весь школьный процесс", – говорит Ольга Плетка.

Также психолог утверждает, что на подростков могли негативно влиять.

"Здесь можно вспомнить об интернет-группах "Синий кит" и им подобных. Они имеют негативное влияние на подростков. Можно взять во внимание, что есть определенные личности, которые как бы приказывают совершить определенные действия. В свою очередь, люди, которые приказывают совершить такие действия, преследуют какие-то свои цели. Но это лишь предположение", – добавила Ольга Плетка.

Почему пострадали только большие города?

По словам эксперта, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о минированиях коснулась больших городов. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные повысить напряжение в обществе.

Реклама

"Если есть социальная напряженность в одних городах, а в других – относительно спокойно, то некоторые могут захотеть "взбодрить" страну. Этих людей одолевает зависть и начинается информационная война. В итоге мирному городу хотят испортить жизнь "хоть чем-то". Руководствуются таким принципом: "Если не могу по-крупному, то достану по-мелкому", – считает Ольга Плетка.

Виноват не один человек?

Процессом "минирования" может заниматься сразу несколько людей, но под чьим-то руководством, утверждает Ольга Плетка.

"Общество раскачивают. Предполагаю, что процессом "минирования" занимается не один человек. Или же школьники договорились между собой в соцсетях, или же это заказ людей, заинтересованных в дестабилизации ситуации в стране. Это не может совершаться без чьего-то руководства", – добавила психолог.

Что известно про волны минирований

Только за сегодняшний день, 12 января, в разных городах Украины в полицию поступило немало заявлений от анонимов о минировании. К примеру, в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах городов, а в Киеве по той же причине закрыли четыре станции метрополитена.

Также в столице "заминировали" аэропорты и несколько торговых центров. Полиция пытается установить личность "минера".

Реклама

Ранее мы писали: