Хвиля "мінувань" в Україні: кому це потрібно і навіщо – відповідь психолога

На місці працювали кінологи та вибухотехніки / Колаж "Сьогодні"

Сьогоднішня та вчорашня хвилі "мінувань" шкіл, станцій метро, ТРЦ та аеропортів в обласних центрах Українимають ознаки добре спланованої акції. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.

Про це сайту "Сьогодні" повідомила авторитетний психолог, кандидат психологічних наук Ольга Плетка.

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Кому це вигідно?

Експерт проаналізувала характер "мінувань" та пояснила, кому це може бути дуже вигідно.

"Відповім на це питання із соціальної та психологічної точок зору. Наприклад, якщо припустити, що це зробили учні, то в такому разі можна говорити про якусь акцію помсти. Ще недавно вони були на канікулах, а зараз до них висувають вимоги вчитися. Не виключено, що хтось захотів "випендритися". Наприклад, хтось хоче, щоб його вважали за героя, який може зупинити весь шкільний процес", – каже Ольга Плетка.

Також психолог стверджує, що на підлітків могли негативно впливати.

"Тут можна згадати про інтернет-групи "Синій кит" та подібних до них. Вони мають негативний вплив на підлітків. Можна взяти до уваги, що є певні особи, які наказують вчинити певні дії. Своєю чергою люди, які наказують вчинити такі дії, переслідують якісь свої цілі. Але це лише припущення", – додала Ольга Плетка.

Чому постраждали лише великі міста?

За словами експерта, важливо звернути увагу на те, що хвиля повідомлень про мінування торкнулася великих міст. До цього процесу можуть бути причетні люди, налаштовані підвищити напругу у суспільстві.

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"Якщо є соціальна напруженість в одних містах, а в інших – відносно спокійно, то деякі можуть захотіти "підбадьорити" країну. Цих людей долає заздрість і починається інформаційна війна. У результаті мирному місту хочуть зіпсувати життя "хоч чимось". Керуються таким принципом: "Якщо не можу по-крупному, то дістану по-дрібному", – вважає Ольга Плетка.

Винна не один людина?

Процесом "мінування" може займатись одразу кілька людей, але під чиїмось керівництвом, стверджує Ольга Плетка.

"Суспільство розгойдують. Припускаю, що процесом "мінування" займається не одна людина. Або ж школярі домовилися між собою в соцмережах, або ж це замовлення людей, зацікавлених у дестабілізації ситуації в країні. Це не може відбуватися без чийогось керівництва", – додала психолог.

Що відомо про хвилі "мінувань"

Тільки за сьогодні, 12 січня, у різних містах Українидо поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах міст, а у Києві з тієї ж причини закрили чотири станції метрополітену.

Також у столиці "замінували" аеропорти та кілька торгових центрів. Поліція намагається встановити особу "мінера".

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