Возвращение украинцев из Казахстана и страшный пожар в Нью-Йорке — главные новости за ночь

Украинцы бегут из Казахстана, а в Нью-Йорке обогреватель спровоцировал смертельный пожар/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Из Казахстана прибыл самолет с украинцами на борту

В Украину из Казахстана прилетели 33 гражданина нашей страны, которые пожелали покинуть страну из-за нестабильной ситуации. Следующие рейсы запланированы на 13 и 16 января.

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Самолет приземлился 9 января в 20:50/Коллаж: "Сегодня"

С камнями и петардами мигранты штурмуют границу Польши – есть раненые

Остающиеся на белорусско-польской границе мигранты не оставляют попыток прорваться на территорию Европейского Союза. Польские пограничники остановили одну из таких атак, в результате чего пострадал их коллега.

На границе остаются десятки мигрантов, не имеющих документов на пребывание в ЕС/Коллаж: "Сегодня"

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В Сумской области осудили военного за распространение пропаганды в "Одноклассниках"

В Сумской области вынесли приговор бывшему участнику войны на Донбассе, которого обвиняли в распространении пропагандистской листовки в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Теперь военный должен уплатить штраф.

Мужчину обязали оплатить штраф/Коллаж: "Сегодня"

В масштабном пожаре в многоэтажке в Нью-Йорке погибли 19 человек, среди них — дети

В Нью-Йорке произошел масштабный пожар в жилом доме. В результате инцидента погибли 19 человек, 9 из них — дети. Вероятно пожар произошел из-за обогревателя.

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