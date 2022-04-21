ВР продлила военное положение в Украине

Военное положение продлили на месяц в стране / Фото: Коллаж: Сегодня
Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине. Оно будет действовать еще 30 суток.
Об это сообщает депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток", – написал он.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ был передан на рассмотрение руководству ВР.
Предыдущие два указа Зеленского о военном положении также охватывали периоды в 30 дней.
Война в Украине
- Более 1000 гражданских лиц погибли из-за российских оккупантов в Киевской области. Большинство людей военные РФ застрелили. Тела погибших до сих пор находят на территории области.
- В Луганской области боец Национальной гвардии Украины сбил российский беспилотник из своего штатного оружия АК-74, известного также как "автомат Калашникова".
- В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты принудительно вывезли из заблокированного Мариуполя 98 детей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
- Украинские военные отбили наступления российских оккупантов в Рубежном и Попасной Луганской области. В этих районах ВСУ сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" и подбили тяжелую технику оккупантов.