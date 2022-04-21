ВР продлила военное положение в Украине

Военное положение продлили на месяц в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине. Оно будет действовать еще 30 суток.

Об это сообщает депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток", – написал он.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ был передан на рассмотрение руководству ВР.

Предыдущие два указа Зеленского о военном положении также охватывали периоды в 30 дней.

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Война в Украине