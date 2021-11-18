Врачи пишут COVID-19 всем подряд, чтобы получить доплаты? Медик ответила на слухи

Как медики ставят диагнозы ковид-больным / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети среди украинцев ходит немало фейков о коронавирусе. Один из них – о постановке диагноза медиками. Якобы врачи пишут диагноз COVID-19 пациентам, даже если у них другие болезни. А делают это, чтобы получить дополнительные выплаты.

Инфекционист Ольга Кобевко рассказала "Суспильному", почему это невозможно.

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Врач подчеркнула, что медики получают постоянные оклады и их зарплата не зависит от количества выставленных диагнозов COVID-19. Кроме того, поставить диагноз невозможно без юридического подтверждения – результата анализа ПЦР.

"Если таких результатов нет, выставить такой диагноз криминально опасно. Поэтому ни один медик не будет рисковать своим местом работы, своей свободой только ради того, чтобы приписать кому-то коронавирус. Это полная ложь", - отметила Кобевко.

Откуда взялись первые фейки о вакцинации?

После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.

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Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.

Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.