Лікарі пишуть COVID-19 усім підряд, щоб отримати доплати? Медик відповіла на чутки

Як медики ставлять діагнози ковід-хворим / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі серед українців ходить чимало фейків про коронавірус. Один із них – про встановлення діагнозу медиками. Начебто лікарі пишуть діагноз COVID-19 пацієнтам, навіть якщо у них інші хвороби. А роблять це, щоб отримати додаткові виплати.

Інфекціоніст Ольга Кобєвко розповіла "Супільному", чому це неможливо.

Реклама

Лікар підкреслила, що медики отримують постійні оклади та їхня зарплата не залежить від кількості виставлених діагнозів COVID-19. Крім того, поставити діагноз неможливо без юридичного підтвердження – результату аналізу ПЛР.

"Якщо таких результатів немає, виставити такий діагноз є кримінально небезпечно. Тому жоден медик не буде ризикувати своїм місцем роботи, своєю свободою лише заради того, щоб приписати комусь коронавірус. Це є повна брехня", – наголосила Кобевко.

Звідки взялися перші фейки про вакцинацію?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, що нібито вакцинація небезпечна.

Реклама

Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я та розробки вакцин, прихильники теорій змови розпочали поширювати фейки, нібито пандемія насправді – всесвітня змова та вірус взагалі штучний. А ціль пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Вигадав усе, звичайно, сам Білл Гейтс.

Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – більше того, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже впровадження чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться в голку.