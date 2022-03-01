Враг хочет запугать нас — Кличко резко высказался об обстреле Бабьего Яра

Мэр Киева призвал горожан прятаться в укрытия в ночное время / Коллаж "Сегодня"

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Киевский городской голова Виталий Кличко записал новое видеообращение к жителям столицы. В нем сообщается, что враг хочет запугать и деморализовать граждан Украины, в том числе нанося удары на объекты инфраструктуры и связи.

Кличко отреагировал на ракетную атаку по киевской телевышке. По его информации, в результате атаки погибли 5 мирных киевлян, случайных прохожих. По предварительным данным, враг выпустил по объекту две ракеты.

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Мэр призвал горожан укрыться в убежищах, особенно в темное время суток:

"Я призываю всех киевлян не ходить и не ездить по улицам! Будьте максимально осторожны. Эту ночь лучше провести в укрытиях", — обратился Кличко к жителям столицы.

Напомним, ранее удар по телевышке в Киеве прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. Важно уточнить, что конструкция находится поблизости с мемориальным комплексом "Бабий Яр".