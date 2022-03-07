Враг всю ночь бил по гражданским объектам Чернигова: как город приходит в себя

Враг ударил по Чернигову. / Фото: Коллаж: Сегодня

Всю ночь не прекращался обстрел Чернигова, российские войска били по гражданским объектам – школам и детсадам.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус во время утреннего видеообращения 7 марта.

Реклама

По его словам, 19-й школы в городе уже нет – она разрушена российскими оккупантами.

"Враг целый вечер и ночь бил по гражданским объектам Чернигова. У нас минус несколько школ, минус садик. Прилетало также в объекты инфраструктуры", – рассказал Чаус.

Он добавил, что "Облэнерго" и "Черниговгаз" работают над устранением повреждений, нанесенных врагом. Глава ОГА посоветовал всем горожанам с холодной головой продолжать делать свою работу.

Чаус жестко обратился к оккупантам

Глава Черниговской области эмоционально ответил врагам на уничтожение Чернигова.

Реклама

"Мое обращение к русским: "Русский солдат, чем больше ты уничтожаешь наш город, тем жестче бл*дь и медленнее мы будем рвать тебя на куски. Приходи, мы тебя ждем, бл*дь", – сказал он на русском языке.

Раньше мы писали: