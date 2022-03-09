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Врага нужно знать в лицо! Украинская разведка назвала имена оккупантов-летчиков – список

Мария Дмитренко
9 марта, 11:19
В Украине их ждет крах

Лица оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская разведка обнародовала список летного состава стратегической авиации ПКС России, который планируется переместить на аэродромы Беларуси для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.

Об этом сообщили на странице ГУР МО Украины в Facebook.

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"Гарантируем, что вы (российские пилоты – Ред.) вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Командиры самолетов ТУ-160, 22 гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (Саратовская обл., г. Энгельс):

  • командир – генерал-майор Пчела Олег Владимирович, дата рождения 14.11.1970
  • старший штурман – полковник Баранов Олег Юрьевич, дата рождения – 23.05.1967, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 20 (летный городок).

121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 85927, Энгельс) (в боевом составе Ту-160М, Ту-160):

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  • командир полка – полковник Скитский Олег Игоревич, дата рождения 24.07.1980, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 82 кв. 37 (летный городок)
  • командир эскадрильи полка – подполковник Волковицкий Сергей Иванович, дата рождения – 05.08.1973, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 81 кв. 17 (летный городок)
  • экипаж – командир корабля подполковник Волковицкий С.И.; летчик-инструктор подполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Элькин Д.В.; штурман-инструктор подполковник Малинин В.В.
  • заместитель командира эскадрильи полка – майор Гуцал Алексей Николаевич, дата рождения – 28.11.1979
  • командир корабля – майор Мишин Сергей
  • командир корабля – майор Тверитин Игорь Юрьевич, дата рождения – 03.12.1974, адрес проживания: Саратовская область, г. Энгельс-1 дом. 1 кв. 175 (летный городок)
  • подполковник Хамитов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127

Командиры самолетов ТУ-95, 184 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (Энгельс) (в боевом составе Ту-95МС):

  • командир полка – полковник Симоненко Александр
  • командир эскадрильи подполковник Павлюков Федор (1982-1983 г.р.)

182 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 75715, Украинка) (в боевом составе Ту-95МС):

  • командир – полковник Егоров Дмитрий
  • командир эскадрильи подполковник Манягин Александр
  • заместитель командира эскадрильи майор Юрасов Александр Витальевич

Летчики:

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  • подполковник Сырбу Сергей Г.
  • командир авиационного отряда подполковник Шабунин Сергей Валерьевич, 15.03.1974, chak@amur.ru
  • майор Волков С.Н.
  • майор Семенюк Е.В.

Штурманы:

  • полковник Павлюканец Г.Ф.
  • подполковник Цыганко А.В.
  • майор Могилевский К.А.
  • майор Саввин С.А.
  • капитан Палто К.В.

Бортовые специалисты:

  • подполковник Кругленко В.Г.
  • майор Баяндин А.В.
  • майор Баранов В.В.
  • майор Литвинов С.М.
  • капитан Бычин Р.Н.
  • капитан. Пахомовский А.А
  • старший лейтенант Поплёвкин Н.П.
  • старший прапорщик Леонтьев В.И.
  • командир авиационного отряда Птица Сергей Анатольевич – 21.08.1971, psa71@amur.ru, тел. 89145531707

Летчики Ту-95МС:

  • Ильин Сергей Юрьевич (ориентировочно 1973-1974 г.р. известные телефоны д. 84164222316 м. 7-914-585-94-83 sery@amur.ru
  • майор Поваляев Сергей
  • Штурман – капитан Жуланов Денис

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области ВСУ сбили еще один самолет оккупантов.

Также напомним, над Харьковом нацгвардейцы сбили вражеский истребитель Су-25.