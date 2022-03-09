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Ворога треба знати в обличчя! Українська розвідка назвала імена окупантів-льотчиків – список

Марія Дмитренко
9 березня, 11:19
В Україні на них чекає крах

Обличчя окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська розвідка оприлюднила список льотного складу стратегічної авіації ПКС Росії, який планується до переміщення на аеродроми Білорусі для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах.

Про це повідомили на сторінці ГУР МО України в Facebook.

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"Гарантуємо, що ви (російські пілоти – Ред.) сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Командири літаків ТУ-160, 22 гвардійська бомбардувальна авіаційна дивізія (Саратовська обл., м. Енгельс):

  • командир – генерал-майор Пчела Олег Володимирович, дата народження 14.11.1970
  • старший штурман – полковник Баранов Олег Юрійович, дата народження – 23.05.1967, адреса проживання: Саратовська область, м. Енгельс-1 будинок. 82 кв. 20 (льотне містечко).

121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 85927, Енгельс) (у бойовому складі Ту-160М, Ту-160):

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  • командир полку – полковник Скитський Олег Ігорович, дата народження 24.07.1980, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 82 кв. 37 (льотне містечко)
  • командир ескадрильї полку – підполковник Волковицький Сергій Іванович, дата народження – 05.08.1973, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 81 кв. 17 (льотне містечко)
  • екіпаж – командир корабля підполковник Волковицький С.І.; льотчик-інструктор підполковник Бурдаков П.В.; штурман корабля майор Елькін Д.В.; штурман-інструктор підполковник Малінін В.В.
  • заступник командира ескадрильї полку – майор Гуцал Олексій Миколайович, дата народження – 28.11.1979
  • командир корабля – майор Мішин Сергій
  • командир корабля – майор Тверітін Ігор Юрійович, дата народження – 03.12.1974, адреса проживання: Саратівська область, м. Енгельс-1 будинок. 1 кв. 175 (річне містечко)
  • підполковник Хамітов Руслан – https://m.ok.ru/profile/571140973127

Командири літаків ТУ-95, 184 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс) (у бойовому складі Ту-95МС):

  • командир полку – полковник Симоненко Олександр
  • командир ескадрильї підполковник Павлюков Федір (1982-1983 р.н.)

182 важкий бомбардувальний авіаційний полк (військова частина 75715, Українка) (у бойовому складі Ту-95МС):

  • командир – полковник Єгоров Дмитро
  • командир ескадрильї підполковник Манягін Олександр
  • заступник командира ескадрильї майор Юрасов Олександр Віталійович

Льотчики:

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  • підполковник Сирбу Сергій Г.
  • командир авіаційного загону підполковник Шабунін Сергій Валерійович, 15.03.1974, chak@amur.ru
  • майор Волков С.М.
  • майор Семенюк О.В.

Штурмани:

  • полковник Павлюканець Г.Ф.
  • підполковник Циганко О.В.
  • майор Могилевський К.А.
  • майор Савін С.А.
  • капітан Палто К.В.

Бортові спеціалісти:

  • підполковник Кругленко В.Г.
  • майор Баяндін А.В.
  • майор Баранов В.В.
  • майор Литвинов С.М.
  • капітан Бичин Р.М.
  • капітан Пахомовський А.А
  • старший лейтенант Поплевкін Н.П.
  • старший прапорщик Леонтьєв В.І.
  • командир авіаційного загону Птах Сергій Анатолійович – 21.08.1971, psa71@amur.ru, тел. 89145531707

Льотчики Ту-95МС:

  • Ільїн Сергій Юрійович (орієнтовно 1973-1974 р.н. відомі телефони д. 84164222316 м. 7-914-585-94-83 sery@amur.ru
  • майор Поваляєв Сергій
  • штурман – капітан Жуланов Денис

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині ЗСУ збили ще один літак окупантів.

Також нагадаємо, над Харковом нацгвардійці збили ворожий винищувач Су-25.