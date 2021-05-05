Девушек, которые отдыхали в компании мужчин на яхте, заметили туристы, а их "обнаженные" фото молниеносно разлетелись по соцсетям

Самой скандальной и обсуждаемой новостью дня стал очередной скандал с участием украинок, которые фотографировались на яхте обнаженными, за что их задержала полиция.

Сайт "Сегодня" рассказывает, почему эта новость вызвала большой резонанс как в Турции, так и в Украине.

Что произошло?

В Турции в небольшом городке Гёчек в районе популярного курорта Фетхие (провинция Мугла) за откровенную фотосессию были задержаны украинки, которые сами же и снимали себя на камеру. Четырех украинок, которые отдыхали в компании мужчин на яхте, заметили туристы, а их фото молниеносно разлетелись по соцсетям.

Откровенную фотосессию украинки устроили в месяц Рамадан, что и вызвало возмущение у местных жителей. Кроме того, участниц "обнаженной" фотосессии задержали и отправили в участок правоохранители.

Почему об этом все говорят?

Обнаженные фотосессии в мусульманских странах всегда вызывают резонанс и редко когда остаются незамеченными. Всего одна ситуация может стать причиной уголовного наказания и лишения возможности приезжать в страну.

Фото: onedio.com

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Что говорят в Турции?

Согласно информации Береговой охраны Южного командования Эгейского моря, украинки были в купальниках, а не голые. Об этом же говорится и в протоколе о задержании. Их оштрафовали за нарушение карантинного режима и предъявили им обвинения о нарушении норм морали и общественного порядка.

Что говорят девушки?

Одна из украинок, которая находилась в той компании, Юлия, заявила, что была шокирована тем, что произошло. Она рассказала, что не знала, что их снимают на камеру и не думала даже, что фото распространятся в Сети.

В то же время она не рассказала о причине и цели отдыха на яхте. Сейчас Юлия продолжает находиться в Турции.

Также девушка из Франции, которая отдыхала на яхте на дне рождения Вероники Курган, известной как певица "Starla", рассказала, что за фото в обнаженном виде провела время в участке. Вероятно, она уже покинула курорт.

Видео: PavlovskyNEWS

Другая девушка, предположительно Руслана Ковкова, которая также находилась на яхте, призналась, что не понимает, почему такие ситуации происходят в 21-м веке.

"В мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция", – сказала она.

Видео: PavlovskyNEWS

Что пишут в соцсетях?

Пользователи соцсетей жестко отреагировали на ситуацию с обнаженными украинками и если одни писали, что их нужно "утопить", другие же отметили, что девушек необходимо привлечь к ответственности и запретить выезд за границу.

"Кинуть в море и утопить, в Украине дебилок хватает";

"Запретить выезд за границу пожизненно, это был бы урок для всех";

"Проститутки уехали на заработки… У нас никогда не будет государства, если каждый гражданин не будет ценить свои корни, свою национальность, свой язык, свою историю, свою землю";

"Вот из-за таких с*к и говорят, что украинки легкодоступны".

Также мы писали, что в начале апреля в Дубае (ОАЭ) полиция задержала голых моделей, которые позировали на балконе. Среди них оказались и украинки.

По прилете в Киев одна из "голых" украинок раскрыла настоящую цель фотосессии.