Все говорят. Пересчет пенсий и падение женщины под трамвай в Киеве, – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцы переживают, как получить пенсии без электронной трудовой книжки и обсуждают, как накажут подозреваемого в массовом расстреле

В пятницу, 11 июня украинцы больше всего обсуждали как пересчитают пенсии, что будет с бумажными трудовыми книжками и как школьница застрелила друга на фотосессии.

"Сегодня" собрали самые резонансные новости за этот день.

Пересчет пенсий

Фото: коллаж "Сегодня"

После повышения пенсий работающим пенсионерам многие из них не получили доплату. Под пересчет попали 633 тыс. человек, а надбавку получила половина – 313 тыс. Это примерно каждый пятый работающий пенсионер.

Трудовые книжки теперь в прошлом

Трудовые книжки уже в прошлом / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Учет трудовой деятельности украинцы должны вести в электронной форме – бумажные книжки уходят в прошлое. Более полумиллиона украинцев уже оцифровывают трудовые книжки.

Относительно пенсии по возрасту можно не волноваться – если в реестре застрахованных есть информация где, кем и когда работал человек, то пенсию назначат автоматически.

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Расстрел семерых АТОшников под Житомиром

Обвиняемый в убийстве Анатолий Захаренко в суде. Фото: страница Инны Вульчин

В Украине завершается судебный процесс по делу о массовом расстреле в Житомирской области. Не исключено, что в течение одного-двух месяцев будет вынесен приговор. Родственники погибших требуют пожизненного заключения.

Читайте в материале "Сегодня", что говорят родственницы погибших мужчин.

В Киеве женщина попала под трамвай

В Днепровском районе столицы на трамвайной остановке 30-летняя женщина попала под трамвай. Она жива, но сильно травмирована.

Пострадавшая в тот момент переходила дорогу и говорила по телефону. Вероятно, она отвлеклась на разговор и из-за этого поскользнулась и упала под трамвай. Ее затянуло под него. У женщины переломаны ноги.

Смертельная фотосессия с ружьем в Буче

В Киевской области выпускники после сдачи ВНО устроили фотосессию с ружьем. Девочка, которая фотографировалась, случайно нажала на спусковой крючок и выстрелила в друга.

Пуля попала в грудь 16-летнего, он скончался на месте происшествия. Полиция начала уголовное производство.