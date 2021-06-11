Расстрел семерых атошников под Житомиром: семьи погибших ждут пожизненного приговора

Жена одного из погибших возмущена поведением обвиняемого – говорит, что тот ведет себя дерзко и крутит фиги прямо в суде. Вскоре должен быть приговор

Одному из восьмерых удалось спастись. Фото: Нацполиция / Фото: Нацполиция

В Украине завершается судебный процесс по самому массовому убийству последних лет, когда погибли сразу семь человек. Напомним, в мае прошлого года близ села Новоселица Житомирской области были расстреляны семеро – атошники, которые приехали отдохнуть и порыбачить на местном пруду.

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Место расстрела семерых человек в Новоселице. Фото: Нацполиция

По подозрению в их убийстве был задержан местный житель, 58-летний Анатолий Захаренко, который являлся знакомым убитых. Во время расстрела выжил один человек.

Родственники погибших требуют пожизненной тюрьмы

Как мы выяснили, по оценкам обеих сторон, судебный процесс завершается. Не исключено, что в течение одного-двух месяцев будет вынесен приговор.

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Родственники расстрелянных приходят на суды с фотографиями убитых на футболках. Фото: страница Инны Вульчин

"Ранее мы не общались с прессой, потому как не имели права разглашать некоторую информацию. Ждали, пока она будет озвучена в суде, – говорит жена одного из расстрелянных мужчин, Инна Вульчин. – Сейчас ситуация иная. Судебный процесс действительно финиширует. Уже состоялся допрос Анатолия Захаренко в суде, но состоялся без нас. Это произошло из-за того, что об этом ключевом заседании мы были уведомлены поздно. В этом мы увидели предвзятость. Далее судья сказала готовиться к дебатам. Состоятся ли они 1 июля, на следующем заседании – вопрос".

По словам Инны Вульчин, у Анатолия Захаренко очень часто меняются версии произошедшего – от допроса к допросу.

"Сначала у него была версия о том, что на него чуть ли не с ножом нападали. Затем, когда у него появился адвокат, прозвучала версия, что гости задумали его убить, но перед убийством пошли спать. Все эти версии удивляют. Если же говорить о мотивах, почему были убиты семеро человек, то могу сказать так: он (Захаренко – Авт.) очень вспыльчивый человек. Есть информация, что в 2015 году он угрожал соседу ружьем", – говорит Инна Вульчин. 2018-й, два года до расстрела. Анатолий Захаренко на фото внизу в красной майке. Фото предоставлено Инной Вульчин

В то же время Инна Вульчин говорит, что даже спустя год не верит в то, что на берегу пруда между мужчинами произошел конфликт.

Май 2020-го, за несколько часов до расстрела. Фото предоставлено Инной Вульчин

"Я до сих пор не верю, что тогда (перед расстрелом – Авт.) был конфликт. Эту версию не подтверждает никто, кроме него самого. В беседке с ним были люди, с которыми он не раз сидел за столом. То есть, это были не те люди, которые могли его чем-то зацепить, оскорбить…"

Похороны расстрелянных в Новоселице

По ее словам, при всем этом обвиняемый шел убивать с необходимым запасом боеприпасов.

"На заседаниях он не отрицал, что стрелял он", – говорит Вульчин.

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И добавила, что и она, и родственники остальных погибших надеются, что Захаренко получит пожизненный срок.

Обвиняемый в убийстве Анатолий Захаренко в суде. Фото: страница Инны Вульчин

В качестве одной из характеристик обвиняемого Инна Вульчин привела такой пример:

"Когда я его фотографировала, то он показал мне фигу…"

Защитник: "Он не отрицает, что стрелял"

Адвокат обвиняемого, столичный юрист Игорь Черезов также прокомментировал ход судебного процесса.

"В деле достаточно доказательств, которые помогают и нам – защите. На мой взгляд, суд максимально объективен", – говорит Черезов. По его словам, версия о том, что Захаренко расстрелял спящих, будучи пьяным – не нашла подтверждения. На наш уточняющий вопрос, что именно не нашло подтверждения – сон людей или то, что их расстреливал Захаренко, Черезов ответил так: "Не нашло подтверждения то, что они спали, и то, что он расстреливал их спящими. Можно придумывать все, что угодно, но баллистика – точная наука". При всем этом Черезов говорит, что Захаренко не считает себя "до конца виновным": "Он не отрицает, что стрелял он. Есть версия самозащиты, и я думаю, что она вряд ли будет опровергнута стороной обвинения". Новоселица. Расстрел произошел на берегу водоема

По словам Черезова, он ставит под сомнение умысел убивать восьмерых человек. "Ведь есть один выживший", – уточняет Черезов.

Очевидец: "Я спас человека, спрятав его у себя"

Впрочем, этот нюанс опроверг местный житель Новоселицы, который спас в своем доме единственного выжившего. Сразу после расстрела мы разыскали этого очевидца последствий трагедии.

"Если бы я не открыл этому человеку дверь ночью, то он был бы восьмым убитым. По моей информации, стрелок искал этого парня. Все было так: убежавший с места расстрела парень стучал ко многим в двери, но ему никто не открывал", – рассказал нам житель Новоселицы Сергей.

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В свою очередь, в МВД сразу после расстрела о выжившем сообщили так:

"Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию".

Напомним, в своих первых сводках МВД сообщало о том, как именно начинался расстрел семерых человек

О том, как все начиналось, подробнее рассказано в сюжете.