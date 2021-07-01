Все говорят. Ребенок умер от старости, а журналистка ударила "слугу народа" в лицо – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Игроки сборной решили перейти на украинский язык, а Верховная Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк

В четверг, 1 июля, украинцы обсуждали задержку пяти самолетов в "Борисполе", смерть ребенка от старости и нападение журналистки в Верховной Раде на нардепа – "Сегодня" собрали самые резонансные новости.

10-летняя девочка умерла от старости

В Виннице 30 июня умерла 10-летняя Ирина Химич – девочка, которая имела редкую болезнь "прогерию" или синдром Гетчинсона-Гилфорда. То есть, аномально быстрое старение организма. Она была единственным в Украине ребенком с такой болезнью.

Жизнь Иры поддерживали с помощью медикаментов. За это время она пережила два инсульта. Деньги на лечения помогали собирать волонтеры, также девочка и сама зарабатывала – делала чокеры и другие украшения.

10-летняя Ирина Химич. Коллаж "Сегодня"

Игроки сборной переходят на украинский язык

Футболисты и тренеры сборной Украины договорились на всех пресс-конференциях говорить на украинском языке. Писательница Лариса Ницой рассказала, что долго по телефону говорила с Артемом Довбиком.

"Я рассказывала ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить в публичном пространстве не на украинском языке. Объясняла, почему. А он говорил, что хоть его родители и украиноязычные, он постоянно находился с русскоязычными тренерами.

Он попросил меня написать сообщение, что он пообщался с тренерами и они пришли к выводу, что будут говорить на всех пресс-конференциях на украинском", – написала Ницой.

Задержка самолетов в Турцию

Пассажиры четырех из пяти самолетов в Турцию, вылет которых из "Борисполя" задержали на несколько часов.

Пассажиры были возмущены сложившейся ситуацией. Они считают, что провели долгие часы в аэропорту из-за безответственности туристической компании и руководства самой воздушной гавани, которые заранее знали о проблемах в Анталии. В авиакомпаниях уточнили, что рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции.

Также задержки коснулись и ряда других украинских аэропортов.

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Табло "Борисполя" и пассажиры задержавшегося рейса / Фото: Сегодня

Нардепа в Раде "поймали на горячем"

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого "поймали" на просмотре фото обнаженного мужчины.

Александр Куницкий смотрел фото обнаженных мужчин. Коллаж: "Сегодня"

Рада переименовала поселок на Донбассе

Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Проект постановления поддержал 301 народный депутат.

Нью-Йорк – это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года, но при советской власти его переименовали в Новгородское.

Нью-Йорк на Донбассе отличается от американского. Коллаж "Сегодня"

Журналистка ударила "слугу народа" Потураева в лицо

Во время выступления Потураева перед журналистами к нардепу подошла Ирма Крат и попыталась ударить его кулаком в лица, но Потураев вовремя ее остановил. После того как ее атака не увенчалась успехом, она пустила в ход сумку, но и здесь не доставила депутату серьезных проблем.