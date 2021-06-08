Все говорят. Шева ответил на истерию в РФ из-за формы и украинских военных жестко оскорбили – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Во вторник, 8 июня, самыми обсуждаемыми темами у украинцев стали ответ Андрея Шевченко на российскую истерику, оскорбления в адрес украинских военных, секс-скандал в РФ и непогода в Харькове и Херсоне.
"Сегодня" собрали самые резонансные новости 8 июня.
Шева прокомментировал истерику России на форму сборной Украины
Шеве реакция РФ безразлична / Фото: Reuters, Facebook
Главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко прокомментировал истерию в РФ по поводу Крыма и "Слава Украине!" на нашей форме.
"Меня реакция России на нашу форму вообще не интересует. Меня интересует реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", – сказал он.
Оскорбления в адрес украинских военных
Яна Ковалева и скандал с военными. Коллаж "Сегодня"
Бьюти-мастер из Чугуева Яна Ковалева записала шокирующие видео с оскорблениями в адрес украинских военных. Она обозвала их "тварями" и обдолбанными, а потом разместила новое видео с извинениями.
Секс-скандал в России
Учительница закрутила роман с 15-летним школьником. Скриншот
В Новосибирской области России девятиклассник закрутил роман с 32-летней учительницей английского языка. Когда женщина послала ему видео со своим стриптизом, ученик разослал его друзьям. Вскоре ролик разлетелся по Сети.
Мощный ливень затопил Херсон и Харьков
Харьков превратился в Венецию. Фото: коллаж "Сегодня"
Непогода обрушилась на Харьков и Херсон. Из-за проливного ливня многие улицы в этих городах превратились в реки.
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