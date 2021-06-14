Все говорят. Смертельная рыбалка и авария автобуса с украинцами в Румынии – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В Тернопольской области спасатели обнаружили тела двух подростков, которые выпали из лодки – о чем еще говорят украинцы сегодня

В понедельник, 14 июня, украинцы больше всего обсуждали трагедию с украинцами в Румынии, смертельную рыбалку в Тернопольской области и то, как в Киеве полицейский выбил телефон из рук женщины, которая требовала представиться и снимала его на видео.

Авария автобуса с украинцами в Румынии

На румыно-венгерском КПП Чанадпалота – Нодьлок произошла трагедия. Микроавтобус с украинцами попал в ДТП. В колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне, врезался микроавтобус чешской регистрации, перевозивший пассажиров-украинцев. В аварии один человек погиб, 16 получили ранения. Автобус направлялся в Венгрию.

Фото: mukachevo.net

В Днепропетровской области горе-мать убила ребенка

В Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка из-за неосторожности. Известно, что женщина пришла к своей свекрови, которая после длительной болезни была частично парализована. Мать хотела, чтобы бабушка присмотрела за двумя 4-месячными внуками, но та отказалась.

Горе-мать разбила окно дома и пыталась со двора перекинуть детей внутрь. В результате один ребенок ударился головой и получил много травм. Мать не обратилась к медикам, поэтому ребенок скончался.

В Киеве патрульный выбил из рук заявительницы телефон

В Киеве полицейский выбил телефон из рук женщины, которая требовала представиться и снимала его на видео. Патрульных вызвала женщина, которая услышала крики с первого этажа дома и предположила, что там кого-то избивают. Однако жилица квартиры рассказала, что ее не били.

Один из патрульных посоветовал заявительнице "не вмешиваться в жизнь других людей". Женщина решила написать заявление на него и вызвала еще один патруль. Полицейский возмутился и выбил телефон из рук женщины после того, как она попросила представиться и показать документы.

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На Волыни мужчина шантажировал детей

В Ровенской области 35-летний местный житель развращал детей, требуя сниматься в порно. Во время переписки злоумышленник шантажировал несовершеннолетних, присылал фото своих половых органов и видеозаписи порнографического характера, загруженные из Сети.

В Киеве похитили таксиста

В Киеве поймали четырех злоумышленников, которые похитили водителя такси. Накануне молодой человек, который работает на такси, подвозил пассажиров, однако оказалось, что у одной пассажирки нет денег. В результате между водителем и девушкой возникла ссора.

Трое парней, которым девушка рассказала о ситуации, решили "помочь разобраться". Они позвонили таксисту и под предлогом того, что забыли вещи в авто, попросили вернуться. Когда водитель приехал по указанному адресу, они затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему "решить вопрос" за 25 тыс. долларов США.

В столице похитили водителя такси – преступников поймали. Фото: коллаж "Сегодня"

Смертельная рыбалка в Тернопольской области

В Тернопольской области спасатели обнаружили тела обоих подростков – Сюсяйло Игоря и Харука Петра, которые еще на прошлой неделе ушли на ночную рыбалку и не вернулись. Как выяснилось, 16-летние парни сначала закинули снасти, а ночью поплыли проверять улов и утонули, выпав из лодки.

Погибшие Игорь Сюсяйло и Петр Харук. Коллаж "Сегодня"