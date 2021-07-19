Все говорят. Смертельное ДТП под Луцком и "первые 50 раундов" Кличко – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В понедельник, 19 июля, украинцы отмечали, как затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок" в Киеве, а также, что Кондратюк назвал Лорак коллаборанткой.

Мэр Киева отпраздновал день рождения

Мэр Киева, а в прошлом легендарный боксер, чемпион мира Виталий Кличко отметил 50-летие. В честь этого он опубликовал видео главных моментов своей жизни – успехи в спорте, которые помогли ему попасть в политику и возглавить столицу Украины.

Кличко показал спортивные и экстремальные упражнения, которые может делать в 50 лет. В частности, как прыгает с парашютом с высоты 5000 метров, выполняя трюки в воздухе, как покоряет горную вершину, высотой более 5000 метров – восхождение на гору Казбек, как во время утренней тренировки преодолевает на велосипеде дистанцию в 50 километров.

Кондратюк назвал Лорак коллаборанткой

В августе в одном из клубов Одессы запланировано сразу несколько концертов певицы Ани Лорак – это будут первые официальные выступления Лорак в Украине с 2014 года.

Телеведущий Игорь Кондратюк считает, что нужно запретить нашим артистам, которые выступают в России, давать концерты в Украине.

"Я вообще не уважаю таких людей. С марта 2014 года для меня нет возможности поехать в Россию. Забирать звание заслуженной артистки Украины у Лорак необязательно, но нужно просто сделать вид, что ее нет. Закон о коллаборантах не принимают, потому что во всем есть денежный интерес", – сказал Игорь Кондратюк.

В Киеве затопило "Берестейскую" и "Академгородок"

В Киеве, после проливных дождей, затопило станцию метро "Берестейская" – туда попала вода. Кроме того, затопило вход станции метро "Академгородок". Там просто хлынули потоки воды.

"Берестейская" не работала около часа. Воду откачали и восстановили движение поездов.

Реклама

Мендель назвала свой родной язык

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что ее родной язык – украинский, хотя она выросла на юге страны и много времени провела в русскоязычном окружении.

Бывшая пресс-секретарь отметила, что когда она родилась, ее мать заканчивала университет, поэтому большинство времени она проводила с бабушкой и тетей в Херсонской области. Ее тетя работала учительницей украинского языка, поэтому до 12-13 лет другого языка она и не слышала.

Вскоре после переезда она выучила русский и когда поступала в лицей, уже свободно на нем разговаривала.

Юлия Мендель сейчас и в детстве. Коллаж "Сегодня"

ДТП под Луцком

В Луцком районе Волынской области произошло масштабное ДТП. В аварии погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять пострадали.

Все погибшие и пострадавшие – 12 человек – находились в легковом автомобиле. Водитель авто не справился с управлением и врезался в дерево. В результате погибли двое взрослых и четырехлетний ребенок. Пострадали девять человек – трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения.

Также напомним, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу были направлены 23 человека.