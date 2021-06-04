Все говорят. Убийца школьницы выиграл суд и аукционный рекорд в Украине – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Художник Иван Марчук побил собственный рекорд стоимости картины, а родные погибшей Даши Лукьяненко проиграли апелляцию на приговор убийце

В понедельник, 4 июня, самыми обсуждаемыми темами у украинцев стали решение суда по приговору убийце 11-летней школьницы Даши Лукьяненко, непогода в Мариуполе и рекорд на картинном аукционе в Украине.

"Сегодня" собрали самые резонансные новости 4 июня.

Семья Даши Лукьяненко проиграла суд убийце

Одесской апелляционный суд признал законным приговор, который вынесли Николаю Тарасову – 15 лет тюрьмы за убийство 11-летней Даши Лукьяненко.

Решение Раздельнянского райсуд пытались обжаловать прокуратура и семья девочки – они просили дополнить приговор обвинением в надругательстве над телом. Суд отклонил ходатайство.

"Будем ли мы подавать кассацию, будет понятно после решения семьи", – сказал адвокат семьи.

Украинский "брат" черного грибка

Черный грибок теперь не только в Индии. О похожем заболевании говорят и в Украине. / Фото: Сегодня

На фоне ужасающих новостей об эпидемии "черного грибка" в Индии украинские медики рассказали "Сегодня" о похожем заболевании, с которым могут столкнуться жители нашей страны.

Это аспергиллез. Вызывает его грибок аспергилла, а носителем может быть каждый, даже не подозревая об этом. Частицы этих грибов повсюду: в воздухе, в почве, в помещениях, на еде.

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Однако обычно грибок не угрожает здоровью, потому что иммунитет не дает ему развиваться в организме.

Самая дорогая картина в истории Украины

Иван Марчук "Золотая ночь", 1981. Фото: gs-art.com

Пейзаж "Золотая ночь" Ивана Марчука стал самый дорогой картиной, написанной отечественными художниками за всю историю украинских аукционов.

Созданная автором в 1982 году работа хранилась в частной коллекции, но была продана 4 июня за 96,8 тыс. долларов.

Это изображение заката над украинским селом рядом с рекой считается знаковым в творчестве художника. Пейзаж напоминает по ландшафту Каневщину над Днепром.

Потом в Мариуполе

Коллаж "Сегодня"

Украина продолжает страдать из-за происков непогоды – после ночной непогоды Мариуполь затопило. От непогоды пострадали жители почти всех районов города.

Крыши домов начали протекать, в подъездах и квартирах стояла вода. На улицах города образовались реки, по которым буквально плыли автомобили.

Кроме того, ураган повалил деревья – последствия непогоды пришлось ликвидировать спасателям.

О чем еще говорили 4 июня в мире и Украине, смотрите в видеосюжете: