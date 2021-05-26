Все говорят. Угрозы Лукашенко и подорожание метро – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

26 мая украинцы следили за событиями в Беларуси, обсуждали проезд в киевском транспорте и чипирование украинца-рекордсмена

В среду, 26 мая, украинцы активно обсуждали чипирование, как Лукашенко угрожает Западу и атаку на троллейбус в Киеве.

"Сегодня" собрали шесть новостей, которые больше всего взволновали украинцев.

Транспорт в Киеве: подорожает или нет

В метрополитене обещают компромиссные тарифы/Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Обсуждения в Сети начались, когда в "Киевпастрансе" и "Киевском метрополитене" заявили, что себестоимость разовой поездки составляет 20-25 гривен. "Сегодня" узнали у первого замглавы КГГА Николая Поворозника, чего ожидать жителям столицы.

На сколько поднимется стоимость проезда в транспорте?

Проезда по 20 гривен точно не будет. Точную сумму Поворозник пока назвать не может – нужно все пересчитать и найти компромисс.

Когда будет публичное обсуждение тарифов?

Власти не будут называть любые, даже приблизительные цифры, пока не будут готовы экономически обоснованные данные. Так положено по процедуре пересмотра тарифов на проезд.

Когда подорожает проезд в метрополитене?

Если цену все-таки будут поднимать, это произойдет не раньше, чем в конце лета.

"Есть отработанная процедура обсуждения и утверждения новых тарифов за проезд, она займет примерно столько времени", – сказал Поворозник.

Намекнул на войну: Лукашенко угрожал Западу

/ Фото: Цензор

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил другим странам, чтобы те не "шатали" ситуацию в его стране, а противостояние Минска с Западом назвал "ледяной войной".

"Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь – это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", – сказал он.

Самый чипированный украинец – зачем вживил себе еще одну микросхему

Фото: Елизавета Герасимюк, "Сегодня"

Самый чипированный украинец Павел Клец вживил себе в руку уже восьмой чип. Первый был еще два года назад.

Что он может делать с ними:

заводить автомобиль без ключа;

открыть дверь подъезда;

рассчитываться за проезд в метро или на кассе супермаркета;

поделиться своей соцсетью, нужно только приложить телефон к его руке.

Какие чипы использует?

Они очень маленькие, их не видят металлодетекторы. Чипы легко извлекать из-под кожи и устанавливать – с помощью специальной иглы.

Стоимость одной такой микросхемы – около 100 долларов. Все чипы Павел заказывал в США.

Атака на троллейбус с пассажирами в Киеве

В столице на Троещине неизвестный бросил бутылку с бензином в троллейбус с людьми. Салон мгновенно загорелся. Одна женщина пострадала, ее увезли в больницу.

Загорелся троллейбус в Киеве. Видео: Киев Оперативный/Telegram

Вскоре копы задержали подозреваемого нарушителя. Он заявил, что "хотел всех убить, потому что люди ему надоели". Теперь 27-летнему мужчине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Украинская правда" сменила владельца

Алена Притула и Томаш Фиала/коллаж "Сегодня"/источники фото: Facebook Алены Притулы и Dragon Capital

Редактор-основатель сайта "Украинская правда" Алена Притула и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Притула сохранит за собой должность редактора-основателя. За Севгиль Мусаевой останется пост главного редактора.

Кто такой новый владелец "Украинской правды"?

Томаш Фиала родился в 1974 году в Чехии. В 1996-м его направили на работу в Украину, но из-за кризиса в 1998 году Томаш переехал в варшавский офис.

В 2000 году инвестор вернулся в Киев и с украинскими партнерами основал компанию Dragon Capital.

В мае 2014 года Фиала основал еженедельное издание "Новое Время" (со временем переименовано в "НВ"), а в июне – новостной сайт и Радио НВ.

Лунное затмение

Лунное затмение. REUTERS/Marco Garcia

26 мая произошло неординарное астрономическое явление – полнолуние и одновременно полное затмение Луны, первое в 2021 году. Это явление будет видно в Юго-Восточной Азии, Австралии и частично в Северной и Южной Америке.

Майское лунное затмение получило название Кровавая Луна, потому что спутник Земли близко подходит к нашей планете и не исчезает полностью в ее тени, а окрашивается в насыщенные красные цвета.