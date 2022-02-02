Все теплее: какая погода будет в Украине завтра – прогноз

Осадки в этот день будут по всей Украине / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украинезавтра, 3 февраля, будет с осадками. Стоит ожидать снег или мокрый снег, а также плюсовую температуру воздуха.

Об этом пишет УНИАН.

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Температура в Украине останется приблизительно такой же, как и сегодня, 2 февраля. Днем в большинстве областей от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. На востоке и юге столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля.

Осадки в виде снега или мокрого снега ожидаются везде, кроме некоторых центральных областей и юго-востока Украины.

Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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