Все в дыму. В Черниговской области в первый день нового года погибли пенсионерка и внук (фото)

Причина пожара пока не установлена. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черниговской области в первый день 2022 года произошел смертельный пожар. Он унес жизни двух человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области.
Подробности
Пожар возник в городе Носовка около 10:00 1 января в частном жилом доме по улице Вокзальной.
На момент прибытия спасателей из окон дома выходил дым. Пожар в 10:40 был локализован, а в 11:42 окончательно ликвидирован.
С фото видно, что огонь полностью уничтожил кровать и одну из комнат дома.
Место пожара. Фото: ГСЧС
Что известно о погибших
Огонь унес жизни женщины 1936 года рождения, которая была владелицей дома. И ее 36-летнего внука. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Как избежать пожаров
Спасатели советуют соблюдать следующие правила:
- не курите в постели;
- следите за состоянием и исправностью электросети;
- при выходе из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т. д.;
- не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть спичками;
- избегайте перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
- используйте печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности.
Раньше мы писали:
- В Богодуховском районе Харьковской области от взрыва газового баллона в частном домовладении пострадали две женщины.
- 29 декабря в деревне Каролино-Бугаз Одесской области произошел взрыв в частном доме. Из-за этого погиб человек.