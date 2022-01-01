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Все в дыму. В Черниговской области в первый день нового года погибли пенсионерка и внук (фото)

Инна Собора
1 января, 17:35
Тела погибших обнаружили в доме после того, как потушили пожар

Причина пожара пока не установлена. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области в первый день 2022 года произошел смертельный пожар. Он унес жизни двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области.

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Подробности

Пожар возник в городе Носовка около 10:00 1 января в частном жилом доме по улице Вокзальной.

На момент прибытия спасателей из окон дома выходил дым. Пожар в 10:40 был локализован, а в 11:42 окончательно ликвидирован.

С фото видно, что огонь полностью уничтожил кровать и одну из комнат дома.

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Место пожара. Фото: ГСЧС

Что известно о погибших

Огонь унес жизни женщины 1936 года рождения, которая была владелицей дома. И ее 36-летнего внука. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как избежать пожаров

Спасатели советуют соблюдать следующие правила:

  • не курите в постели;
  • следите за состоянием и исправностью электросети;
  • при выходе из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т. д.;
  • не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть спичками;
  • избегайте перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
  • используйте печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности.

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