Все в диму. На Чернігівщині першого дня нового року загинули пенсіонерка і онук (фото)

Причину пожежі поки не встановили. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чернігівській області першого дня 2022 року сталася смертельна пожежа. Вона забрала житття двох осіб.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Чернігівської області.
Подробиці
Пожежа виникла в місті Носівка близько 10:00 1 січня у приватному житловому будинку по вулиці Вокзальній.
На момент прибуття рятувальників з вікон оселі виходив дим. Пожежу о 10:40 було локалізовано, а об 11:42 остаточно ліквідовано.
З фото видно, що вогонь повністю знищив ліжко та одну із кімнат у будинку.
Місце пожежі. Фото: ДСНС
Що відомо про загиблих
Вогонь забрав життя жінки 1936 року народження, яка була власницею будинку, та її 36-річного онука. Причини та обставини трагедії наразі встановлюються.
Як уникнути пожеж
Рятувальники радять дотримуватися наступних правил:
- не паліть у ліжку;
- слідкуйте за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;
- не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
- уникайте перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
- використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.
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