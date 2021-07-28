Все зависит от России. Зеленский о встрече в Нормандском формате

Владимир Зеленский / Владимир Путин. Фото Офис президента/Reuters

Мир на Донбассе не так зависит от децентрализации, как от желания России пойти на компромисс. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства выступил с речью, открыв Всеукраинский форум "Украина 30. Децентрализация", который будет проходить в Киеве 28-29 июля.

"Вопрос Донбасса не очень зависит от реформы децентрализации. Мы понимаем, что вопрос возвращения Донбасса, вопрос тишины, сохранения людей, выстрелов, обмена людей – все-все вопросы, которые мы все знаем, независимо от того, что прописано в "Минске", я считаю, все вопросы зависят от желания Российской Федерации. И давления, помощи наших европейских партнеров – участников Нормандской четверки", – сказал Зеленский.

Встреча в Нормандском формате также зависит от желания Кремля, считает президент.

"Я считаю, что встреча в Нормандском формате будет, но на сегодня все это зависит от России, и не надо нам перебрасывать этот мяч. Я имею в виду те или иные российские медиа, на сегодня мы понимаем, что все зависит от них", – подытожил глава государства.