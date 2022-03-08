Всемирный банк согласовал новую сумму поддержки Украины – сколько дадут

Всемирный банк на стороне Украины / Коллаж "Сегодня"

Всемирный банк заявил, что его исполнительный совет в понедельник, 7 марта утвердил для Украины пакет кредитов и грантов на сумму 723 миллиона долларов для Украины. Это немного больше, чем заявлялось ранее, когда речь шла о 700 млн долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно

Сообщается, что данные средства пойдут на поддержку государственного бюджета Украины, поскольку страна борется с российским вторжением.

"Пакет включает в себя дополнительный кредит в размере 350 миллионов долларов США к предыдущему кредиту Всемирного банка, увеличенный примерно на 139 миллионов долларов США за счет гарантий Нидерландов и Швеции", – говорится в заявлении банка.

Пакет также включает гранты в размере 134 млн долларов из Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии, а также параллельное финансирование в размере 100 млн долларов из Японии.

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