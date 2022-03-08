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Всемирный банк согласовал новую сумму поддержки Украины – сколько дадут

8 марта, 02:47
Дадут немного больше, чем обещали ранее

Всемирный банк на стороне Украины / Коллаж "Сегодня"

Всемирный банк заявил, что его исполнительный совет в понедельник, 7 марта утвердил для Украины пакет кредитов и грантов на сумму 723 миллиона долларов для Украины. Это немного больше, чем заявлялось ранее, когда речь шла о 700 млн долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно

Сообщается, что данные средства пойдут на поддержку государственного бюджета Украины, поскольку страна борется с российским вторжением.

"Пакет включает в себя дополнительный кредит в размере 350 миллионов долларов США к предыдущему кредиту Всемирного банка, увеличенный примерно на 139 миллионов долларов США за счет гарантий Нидерландов и Швеции", – говорится в заявлении банка.

Пакет также включает гранты в размере 134 млн долларов из Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии, а также параллельное финансирование в размере 100 млн долларов из Японии.

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Поддержка

  • Поскольку Россию уже никто из международных организаций поддерживать не собирается, западные страны могут больше средств выделить Украине.
  • Чуть ранее Украине утвердили транш в 668 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Ведомство одобрило немедленное выделение денег нашей стране.
  • Глава НБУ рассказал, что с начала вторжение России в Украину наша страна получила международную финансовую, техническую и гуманитарную поддержку на общую сумму 15 млрд долларов. Около 5 млрд направились сразу в бюджет, а остальная сумма – это гуманитарная и военная помощь. И помощь продолжает поступать.