Вспомнили ФСБ и Стуса. В Харькове расписали и облили краской офис ОПЗЖ (фото)

На снимках Василия Стуса протестующие написали "Запретная правда – все равно правда". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в День святого Николая облили красной краской и расписали фасад офиса молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщает Telegram-канал организации "Фрайкор".

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Что известно

Здание организации расположено в переулке Мясной, 1. Неизвестные облили красной краской двери здания, а также оставили надписи белой краской "ОПЗЖ = ФСБ" и "Сепары".

Кроме того, на здании оставили трафаретные рисунки с портретом Василия Стуса и надписью "Запретная правда – все равно правда".

"Святой Николай не любит ватников и потомков "регионалов" из ОПЗЖ. Поэтому им он подарил правильный вид офиса", – говорится в подписи к фото.

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Здание молодежного крыла ОПЗЖ в Харькове. Фото: "Фрайкор"

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Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению высказали разные мнения по поводу такого перформанса в праздничный день. Одни говорят, что это был "подарок не ОПЗЖ, а народу".

Другие критикуют вандалов за разжигание конфликта в День святого Николая.

"Правда не знает праздников. Она должна быть всегда", – высказали еще одну точку зрения в комментариях.

Медведчук и "Справа Василя Стуса"

В октябре 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука к историку Вахтангу Кипиани и издательству Vivat.

Из книги "Справа Василя Стуса" приказали убрать упоминания о нардепе, который был адвокатом репрессированного поэта, а само издание запретили распространять без разрешения истца. Кроме того, Кипиани должен был заплатить в пользу Медведчука 768,40 грн судебного сбора.

Но 19 марта это решение было отменено Киевским апелляционным судом.

Книга "Справа Василя Стуса" приобрела невиданную популярность среди украинцев. В ней опубликованы материалы, по которым советская власть несправедливо осудила писателя-диссидента.

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