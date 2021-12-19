Згадали ФСБ і Стуса. У Харкові розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ (фото)

На знімках Василя Стуса протестувальники написали "Заборонена правда - все одно правда". / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові в День святого Миколая облили червоною фарбою та розписали фасад офісу молодіжного крила партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це повідомляє Telegram-канал організації "Фрайкор".

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Що відомо

Будівля організації розміщена в провулку М'ясний, 1. Невідомі облили червоною фарбою двері будівлі, а також залишили написи білою фарбою "ОПЗЖ = ФСБ" та "Сепари".

Крім того, на будівлі залишили трафаретні малюнки з портретом Василя Стуса та написом "Заборонена правда – все одно правда".

"Святий Миколай не любить ватників та нащадків "регіоналів" з ОПЗЖ. Тому їм він подарував правильний вигляд офісу", – йдеться в підписі до фото.

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Будівля молодіжного крила ОПЗЖ у Харкові. Фото: "Фрайкор"

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Реакція соцмереж

У коментарях до допису висловили різні думки щодо такого перформансу у святковий день. Одні кажуть, що це був "подарунок не ОПЗЖ, а народові".

Інші критикують вандалів за розпалення конфлікту у День святого Миколая.

"Правда не знає свят. Вона повинна бути завжди", – висловили ще один погляд у коментарях.

Медведчук і "Справа Василя Стуса"

У жовтні 2020 року Дарницький райсуд Києва частково задовольнив позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat.

З книги "Справа Василя Стуса" наказали прибрати згадки про нардепа, який був адвокатом репресованого поета, а саме видання заборонили поширювати без дозволу позивача. Крім того, Кіпіані мусив заплатити на користь Медведчука 768,40 гривні судового збору.

Але 19 березня це рішення було скасовано Київським апеляційним судом.

Книга "Справа Василя Стуса" набула небаченої популярності серед українців. У ній опубліковані матеріали, за якими радянська влада несправедливо засудила письменника-дисидента.

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