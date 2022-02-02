Вспышка "Омикрона" в Украине. Какая вакцина защитит от штамма лучше всего

Ученые говорят, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту / Фото: Коллаж: Сегодня

Штамм "Омикрон" очень быстро распространяется. В Украине ожидают, что скоро этот вариант коронавируса вытеснит "Дельту". Единственной надежной защитой от заражения является вакцинация.

Об этом пишет 24 канал.

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В Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация мРНК-вакциной от Moderna хорошо защищает от тяжелого течения болезни, которое вызывает штамм "Омикрон".

Эффективность мРНК-вакцин против госпитализации в результате заражения "Омикроном" составляет 81% в течение 6 месяцев после введения двух доз, но после 6 месяцев действие снижается до 57% и восстанавливается до 90% после бустерной дозы. Об этом говорится в американском исследовании.

Эффективность других вакцин против омикрона

AstraZeneca также провела клинические испытания бустерной дозы вакцины Vaxzevria против 5 штаммов коронавируса. Они определили, что бустер эффективен против штамма "Омикрон".

Pfizer эффективна лишь на 20–25% в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом "Омикрон". Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. А бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

CoronaVac не может нейтрализовать "Омикрон". В исследовании, где приняли участие 25 человек ни у кого не выработалось достаточно антител.

Бустерная доза

В исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании, ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.

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Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, недавно прививавшиеся бустерной дозой.

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