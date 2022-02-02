Что делать, если отказали в вакцинации против COVID-19 – советы Минздрава

Вакцинация от коронавируса в Украине бесплатна и доступна для всех желающих людей

В стране продолжается вакцинация против коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины подготовило памятку, где собраны ответы на наиболее распространенные обращения граждан по вакцинации от COVID-19. Врачи рассказали о причинах отказа в вакцинации и дали рекомендации, что делать в таких случаях.

Сайт "Сегодня" собрал все самый важные ответы о прививке против коронавируса.

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Отсутствие декларации

Если вам отказали в вакцинации из-за отсутствии декларации с семейным врачом, то помните, что декларация с семейным врачом не является обязательной для прививки от COVID-19, ее отсутствие не является основанием, чтобы вам отказали в вакцинации.

Но ее наличие значительно ускоряет внесение данных о вашей прививке в электронную систему здравоохранения.

Если у вас нет декларации с семейным врачом, просто возьмите с собой на прививку паспорт и индивидуальный налоговый номер.

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Прививка в другом заведении

Напоминаем, что получить следующую дозу вакцины можно в любом пункте или центре вакцинации в любом уголке Украины, независимо от того, где вы делали первую прививку.

Отсутствие конкретной вакцины

Отсутствие конкретной вакцины не может являться причиной отказа в прививке. Комбинирование вакцин против COVID-19 вполне безопасно и эффективно.

Схема использования вакцин: инактивированные вакцины (CoronaVac/Sinovac) + векторные (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna) Вакцины (AstraZeneca) + мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) + векторные вакцины (AstraZeneca).

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Отказ из-за необходимости открыть новый флакон

Каждая вакцина против COVID-19 содержит определенное количество доз, рассчитанное на определенное количество людей. В каждом флаконе вакцины Moderna – 10 доз для первичной серии, 20 доз для бустера.

Каждый флакон AstraZeneca (Covishield) содержит 10 доз вакцины.

Перед введением вакцину Comirnaty/Pfizer необходимо развести. После разбавления флакон этой вакцины содержит 6 доз.

Вакцина СoronaVac – однодозная.

Если вакцину из открытого флакона не использовали в разрешенный срок, остаточные дозы утилизируют.

Если при прививке вакциной Moderna нет 10 человек, чтобы использовать полный флакон, допускается вакцинация минимум 6 человек из одного флакона.

Так что желающие привиться могут это сделать, даже если есть риск того, что может остаться несколько неиспользованных доз.

Недостаточное количество желающих вакцинироваться

Вы можете оставить свои данные, чтобы вас внесли в списки желающих вакцинироваться конкретной вакциной. Когда наберется достаточное количество людей, вам сообщат и пригласят на вакцинацию.

Чтобы не ждать, вы можете вакцинироваться любой другой доступной вакциной против COVID-19.

Вакцинация подростков

В Украине детей от 12 до 17 лет вакцинируют против COVID-19 по упрощенной процедуре. Предоставлять справку о рутинных прививках не нужно. Родителям достаточно записать ребенка на вакцинацию.

Но для прививки детей 12-13 лет обязательно информированное согласие (форма N 063-2/о) родителей или опекунов. Этот документ перед вакцинацией выдаст врач и попросит его заполнить.

Дети от 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой прививочный пункт или центр вакцинации.

Детей от 12 лет прививают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Вакцинация жителей ОРДЛО

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и Севастополя, могут вакцинироваться против COVID-19 в любом пункте или центре прививки на подконтрольных Украине территориях.

Пункты и центры вакцинации, на подконтрольных Украине территориях, расположенные в пунктах въезда-выезда через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях и через админграницу в Херсонской области или недалеко от них.

Запись к ним происходит через контакт-центра Минздрава по вопросам COVID-19 по номеру 0 800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава https://moz.gov.ua/.

Во время разговора оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать удобное время и место проведения прививки.

Также пройти вакцинацию можно в любом другом пункте или в центре вакцинации на всей территории Украины.

Если вам отказали в проведении вакцинации против COVID-19, то вы можете обратиться с жалобой в департамент здравоохранения региона или в контакт-центр МОЗ по вопросам COVID-19 по телефону 0 800 60 20 19.

Прививки от COVID-19 для иностранцев

Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине по законным основаниям, могут вакцинироваться от COVID-19.

Для иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на постоянное проживание в Украине, статус мигранта или человека, нуждающегося в дополнительной защите, вакцинация является бесплатной.

Для иностранцев, находящихся на территории страны временно, учреждения здравоохранения могут устанавливать стоимость проведения услуги по вакцинации. Сама вакцина от COVID-19 бесплатная.

Ошибка в данных о вакцинации

Если в приложении "Дія" ваши данные о вакцинации не отображаются – подождите, возможно, обновляются услуги в приложении. Убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения. Если нет – обновите приложение.

Если это не помогло, напишите в службу поддержки приложения. Но перед тем как обращаться к технической поддержке, рекомендуем пересмотреть наиболее распространенные проблемы с генерированием сертификатов в "Дії" и алгоритмы их устранения.

А если ваши данные некорректно отображаются в электронной системе здравоохранения, необходимо обратиться к своему семейному врачу, или к врачу, проводившему вакцинацию и вносящему ваши данные в эту систему.

Проблемы с выездом мобильной бригады

С помощью мобильной бригады вакцинируют организованные коллективы, имеющие в своем штате более 100 человек, желающих прививаться. Для проведения вакцинации руководство должно заранее составить поименные списки работников.

Когда подойдет время прививки коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

Руководство организованного коллектива должно обеспечить необходимые условия – например, предварительно подготовленное чистое помещение для проведения вакцинации и для медицинского наблюдения после прививок в течение 30 минут, а также защитные маски.

Мобильные бригады вакцинируют граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно передвигаться. Для вакцинации отдельных маломобильных граждан используются только вакцины в однодозных флаконах.

Региональные координаторы вакцинации составляют графики выездов мобильных бригад так, чтобы за один выезд они могли вакцинировать несколько маломобильных лиц. Поэтому вам, возможно, придется подождать ее приезда несколько недель, когда соберется достаточное количество желающих вакцинироваться дома в вашем районе или населенном пункте.

Если прошло более нескольких недель ожидания, рекомендуем позвонить вашему семейному врачу или на горячую линию МОЗ по вопросам COVID-19 по телефону 0 800 60 20 19 и оставить жалобу.

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